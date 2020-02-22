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Примера. 25-й тур. Леванте - Реал 1:0. Щелчок по носу, или К Эль-Класико не готовы

Испания
(2 голосов)

В двух последних турах реал потерял пять очков

Примера. 25-й тур. Леванте - Реал 1:0. Щелчок по носу, или К Эль-Класико не готовы
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Зинедин Зидан вроде как и учел ошибки прошлого матча. По крайней мере, нынче заносчивости по отношению к сопернику не наблюдалось, а моменты у чужих ворот создавались с максимальной выкладкой. Другое дело, что мадридцев подводило исполнение. Устроив в первом тайме обстрел ворот "Леванте", мадридцы так ни разу и не забили. А во втором тайме, похоже, были не готовы к тому, что соперник будет давить и проявлять желание играть первым номером.

Примера. 25-й тур. Леванте - Реал 1:0. Щелчок по носу, или К Эль-Класико не готовы - изображение 1Лучшие возможности отличиться до перерыва были у Карима Бензема и Луки Модрича. Француз и хорват по два раза испытывали на устойчивость голкипера Айтора Фернандеса, однако последний с честью вышел из этой непростой ситуации. Угрожал и Азар, но и это не стало для стража ворот чем-то особенным. А вот во время ударов Иско, Каземиро и Марсело кулаки сжимались, но не шли в ход – удары были неточные.

"Леванте", в свою очередь, почти не угрожал воротам Куртуа. Парадоксально, но такая односторонняя игра устраивала хозяев. До поры до времени, пока "лягушки" не поняли, что достойны большего.

Показатели на табло могли измениться в районе 50-й минуты, однако Эден Азар безответственно потерял удобный выход один на один. Зидан снова почувствовал покалывание в груди. Но дальше стало еще хуже – "Леванте" начал огрызаться. Удары Рохера Марти и Хосе Кампанья заставляли Тибо Куртуа спасать "Реал". Как и предполагалось в соответствии с традициями этого противостояния, легкой прогулки у фаворита не было.

Зидан был бы рад погнать своих подопечных вперед, но подсказки с тренерской зоны не доносилась по адресу. Когда "Леванте" включил давление, точно такое, которое было на этом же стадионе в матче против "Барсы" в первом круге, мадридцы не могли найти противодействие. И хотя у "лягушат" не было много моментов, игра развивалась по их сценарию.

Символично, что забили хозяева простенький, но очень красивый гол. Никола Вукчевич со своей половины выполнил длинную передачу на левый фланг на Моралеса, тот дал мячу несколько раз коснуться газона и поймал удобный для удара отскок – прошил руки Куртуа, несмотря на то, что бельгиец видел момент удара и вроде как реагировал

Далее уже сам Бог велел играть на удержание и "Леванте" не шел против судьбы. Времени было мало, поэтому "Реал" в панике бился у чужих ворот словно в конвульсиях: удар Бензема, попытка Винисиуса затолкать мяч в сетку. Незадолго до смерти, говорят, перед глазами проносится целая жизнь, а перед поражениями – целая игра с неиспользованными шансами: в Зидановой памяти запестрели удары Модрича, потерянный выход один на один Азара, холостые выстрелы Бензема...

Примера. 25-й тур. Леванте - Реал 1:0. Щелчок по носу, или К Эль-Класико не готовы - изображение 2

"Реал" будет догонять в Эль-Класико. Но перед тем рискует в Лиге чемпионов с такой игрой по уши усесться в лужу.

Примера. 25-й тур. Леванте - Реал 1:0. Щелчок по носу, или К Эль-Класико не готовы - изображение 3

Валенсия. Стадион "Сьютат де Валенсия"
"Леванте" - "Реал" 1:0
Гол: Хосе Моралес 79

"Леванте": Айтор Фернандес, Борха Майораль (Серхио Леон 88), Антонио Гарсия, Энис Барди, Хосе Моралес (Пабло Мартинес 81), Серхио Постиго, Никола Вукчевич, Бруно Гонсалес, Хорхе Мирамон, Хосе Кампанья, Рохер Марти (Гонсало Мелеро 67)

"Реал": Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Тони Кроос, Карим Бензема, Эден Азар (Винисиус Жуниор 67), Марсело, Карлос Каземиро, Лука Модрич (Федерико Вальверде 81), Иско (Лукас Васкес 73)

Предупреждения: Рохер Марти 35 - Серхио Рамос 10, Карлос Каземиро 71

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В статье: Зинедин Зидан Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Леванте (Валенсия)
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Комментарии (32)
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Барселиниус (землянин)
23.02.2020 в 01:04
Эхх.. ну шо.. піду ще раз гляну на таблицю та й спати лягати пора.. На добраніч, мадридасти.
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0
0
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ВітяДобрий ніч (Київ)
23.02.2020 в 00:45
З'явилась інфа по забаненим барселонським дружкам-пітушкам Даріану Шепетівському і Мес Пес Квес ілі як його там. Першого забанено до кінця сезону, а другого - на один місяць. Хотів розповісти після ель класіко, але раз сталася така прикрість сьогодні....
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0
-4
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
23.02.2020 в 00:46
И откуда ты это знаешь?
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+4
0
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Барселиниус (землянин)
23.02.2020 в 00:48
+2
0
avatar
Барселиниус (землянин)
23.02.2020 в 00:55
В коридоре редакции вывесили список забаненных..
+2
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
23.02.2020 в 00:45
Ну то , что Реал начнет терять очки рано или поздно было и так понятно! Тут Мадриду нужно думать за другое - МанСити! Что-то мне подсказывает ,что Реал может, как и в прошлом году , закончить сезон в начале марта! Хотя ЛаЛига в этом году - это "парад потеряных очков" у всех лидеров. Как я писал еще в сентябре " этот сезон ЛаЛиги будет длинным и интересным"
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+3
-1
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almostfullmoon (Днепропетровск)
23.02.2020 в 00:32
Как отличить фаната Барсы от фаната Реала в интернете? Очень просто:1) Фанаты реала гадят в тредах про барсу, а когда их команде надирают зад, сливаются с интернета типа не до каментов, работал, гулял, ср5л и т.п.
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+5
-1
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Барселиниус (землянин)
23.02.2020 в 00:38
Точно, точно.. есть такое.. Один только Витёк за всех тут отдувается.))
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+4
-1
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ВітяДобрий ніч (Київ)
23.02.2020 в 00:39
Як відрізнити фаната Барси від фаната Реала в інеті? Дуже просто:1)Фанати барси гадять в трендах про Реал, а коли їх команді надирають сраку, то починають гадити з більшою інтенсивністю
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0
-4
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almostfullmoon (Днепропетровск)
23.02.2020 в 00:51
Ты шото перепутал, я фанат барсы, но когда они играют как му5аки то я об этом непременно скажу
+1
-1
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Барселиниус (землянин)
23.02.2020 в 00:22
Да уж.. гол Моралеса из разряда " 100 раз в одно касание пробью х..р больше так забью" )
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+3
-1
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ВітяДобрий ніч (Київ)
23.02.2020 в 00:18
Після першого тайму могли вести в рахунку 2:0, але не забили, витратили сили і в другій половині поплатились за це. З голом трохи Леванте пощастило, але помилки Куртуа та і захистники не витримали лінію
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+1
-3
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Барселиниус (землянин)
23.02.2020 в 00:15
Всё возвращается на круги своя. Четыре тура по-блатовал Реал и будя. У Месси просто был небольшой депресняк.. К приезду Месси на Сантьяго БернаЛео, мадридасты ГОТОВСЬ!
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+6
-1
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Blackboria (Тернопіль)
23.02.2020 в 00:15
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+3
-1
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Барселиниус (землянин)
23.02.2020 в 00:17
+2
-1
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ВітяДобрий ніч (Київ)
23.02.2020 в 00:22
Ви так не радійте рано шанси в Реалу є і непогані. В Барси також купа проблем. А чому БернаЛео? На цьому стадіоні карлік постійно впадає в стан анабіозу
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+1
-2
Valerii_Krykun (Wroclaw)
23.02.2020 в 00:24
А моська готовий соснусть?
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0
-3
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Spokoyno (Киев)
23.02.2020 в 00:08
Гойдалки ОДНАКО! Тим цікавіше буде ЕльКласико Проте вочевидь цього сезону інтрига збережеться ледь не до кінця сезону... Явного фаворита НЕМА!
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+3
-1
Michael-K (Івано-Франківськ)
23.02.2020 в 00:08
Навас: 《ПРИВІТ "КРАЩОМУ" ГОЛКІПЕРУ!!!》 ))))
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+4
-2
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goga19812 (Ukraine)
23.02.2020 в 00:23
Я хзЧому вони акцент на Куртуа зробили
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+1
0
Michael-K (Івано-Франківськ)
23.02.2020 в 00:38
Куди там простому роботязі захищати королівський клуб. Публіка хоче розпіареного і більш медійного голкіпера. То х.рня, що Навас грає більш надійно, патріот клубу і поміг команді титули вигравати! Реал захотів "зірку". Отримав по заслузі!
+1
0
avatar
Барселиниус (землянин)
23.02.2020 в 00:01
Мадридасты, бегом на таблицу смотреть!
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+4
-3
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ВітяДобрий ніч (Київ)
23.02.2020 в 00:02
Там нічого цікавого ця ситуація може змінитися після ель класіко
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+1
-6
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
23.02.2020 в 00:38
Да, отрыв может увеличиться :)
+2
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
23.02.2020 в 00:41
+1
-1
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ВітяДобрий ніч (Київ)
22.02.2020 в 23:56
Так і знав, що продуютьтому в анонсі нічого не писав
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0
-4
Valerii_Krykun (Wroclaw)
22.02.2020 в 23:55
Весь світ:Хто найкращий голкіпер планети Лунін?Зідан: Ні куртуа
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-1
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Blackboria (Тернопіль)
22.02.2020 в 23:54
Бензема - дерево французьке
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-1
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ВітяДобрий ніч (Київ)
22.02.2020 в 23:59
Бензема дуже щільно опікали. Дуже не вистачає КР7, щоб в таких матчах розкривати оборону. Нікому не вдалося посісти його місце в команді, тому й такі проблеми в атаці
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0
-3
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Барселиниус (землянин)
23.02.2020 в 00:04
А Азар бельгийское..
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+6
-1
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Blackboria (Тернопіль)
22.02.2020 в 23:53
1 - 0 , звісно, не 2 - 1, але й так може бути
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Барселиниус (землянин)
23.02.2020 в 00:03
Я такої ж думки, шановний.
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