Примера. 25-й тур. Леванте - Реал 1:0. Щелчок по носу, или К Эль-Класико не готовы

Зинедин Зидан вроде как и учел ошибки прошлого матча. По крайней мере, нынче заносчивости по отношению к сопернику не наблюдалось, а моменты у чужих ворот создавались с максимальной выкладкой. Другое дело, что мадридцев подводило исполнение. Устроив в первом тайме обстрел ворот "Леванте", мадридцы так ни разу и не забили. А во втором тайме, похоже, были не готовы к тому, что соперник будет давить и проявлять желание играть первым номером.

Лучшие возможности отличиться до перерыва были у Карима Бензема и Луки Модрича. Француз и хорват по два раза испытывали на устойчивость голкипера Айтора Фернандеса, однако последний с честью вышел из этой непростой ситуации. Угрожал и Азар, но и это не стало для стража ворот чем-то особенным. А вот во время ударов Иско, Каземиро и Марсело кулаки сжимались, но не шли в ход – удары были неточные.

"Леванте", в свою очередь, почти не угрожал воротам Куртуа. Парадоксально, но такая односторонняя игра устраивала хозяев. До поры до времени, пока "лягушки" не поняли, что достойны большего.

Показатели на табло могли измениться в районе 50-й минуты, однако Эден Азар безответственно потерял удобный выход один на один. Зидан снова почувствовал покалывание в груди. Но дальше стало еще хуже – "Леванте" начал огрызаться. Удары Рохера Марти и Хосе Кампанья заставляли Тибо Куртуа спасать "Реал". Как и предполагалось в соответствии с традициями этого противостояния, легкой прогулки у фаворита не было.

Зидан был бы рад погнать своих подопечных вперед, но подсказки с тренерской зоны не доносилась по адресу. Когда "Леванте" включил давление, точно такое, которое было на этом же стадионе в матче против "Барсы" в первом круге, мадридцы не могли найти противодействие. И хотя у "лягушат" не было много моментов, игра развивалась по их сценарию.

Символично, что забили хозяева простенький, но очень красивый гол. Никола Вукчевич со своей половины выполнил длинную передачу на левый фланг на Моралеса, тот дал мячу несколько раз коснуться газона и поймал удобный для удара отскок – прошил руки Куртуа, несмотря на то, что бельгиец видел момент удара и вроде как реагировал

Далее уже сам Бог велел играть на удержание и "Леванте" не шел против судьбы. Времени было мало, поэтому "Реал" в панике бился у чужих ворот словно в конвульсиях: удар Бензема, попытка Винисиуса затолкать мяч в сетку. Незадолго до смерти, говорят, перед глазами проносится целая жизнь, а перед поражениями – целая игра с неиспользованными шансами: в Зидановой памяти запестрели удары Модрича, потерянный выход один на один Азара, холостые выстрелы Бензема...

"Реал" будет догонять в Эль-Класико. Но перед тем рискует в Лиге чемпионов с такой игрой по уши усесться в лужу.

Валенсия. Стадион "Сьютат де Валенсия"

"Леванте" - "Реал" 1:0

Гол: Хосе Моралес 79

"Леванте": Айтор Фернандес, Борха Майораль (Серхио Леон 88), Антонио Гарсия, Энис Барди, Хосе Моралес (Пабло Мартинес 81), Серхио Постиго, Никола Вукчевич, Бруно Гонсалес, Хорхе Мирамон, Хосе Кампанья, Рохер Марти (Гонсало Мелеро 67)

"Реал": Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Тони Кроос, Карим Бензема, Эден Азар (Винисиус Жуниор 67), Марсело, Карлос Каземиро, Лука Модрич (Федерико Вальверде 81), Иско (Лукас Васкес 73)

Предупреждения: Рохер Марти 35 - Серхио Рамос 10, Карлос Каземиро 71