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Неймар подал очередной иск к Барселоне – каталонцы не намерены платить экс-футболисту

Испания
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Бразилец не сдается

Неймар подал очередной иск к Барселоне – каталонцы не намерены платить экс-футболисту
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Форвард "Пари Сен-Жермен" Неймар подал очередной иск к каталонской "Барселоне". Причина – непредвиденные обстоятельства, с которыми ему пришлось столкнуться как физическому лицу из-за фиктивных контрактов. Об этом сообщает Marca со ссылкой на El Mundo.

Это уже третий иск Неймара к руководству "сине-гранатовых". Общая сумма – 38,6 миллиона евро. Отмечается, что "Барселона" не намерена выплачивать указанные в последней претензии 6,5 миллиона экс-футболисту своей команды.

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Неймар покинул Испанию в 2017 году. Также источник информирует, что стороны временно зарывали топор войны прошлым летом, когда бразилец имел шансы вернуться обратно в гранд Примеры.

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В статье: Неймар Барселона Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
Marca

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