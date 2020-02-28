Неймар подал очередной иск к Барселоне – каталонцы не намерены платить экс-футболисту

Форвард "Пари Сен-Жермен" Неймар подал очередной иск к каталонской "Барселоне". Причина – непредвиденные обстоятельства, с которыми ему пришлось столкнуться как физическому лицу из-за фиктивных контрактов. Об этом сообщает Marca со ссылкой на El Mundo.

Это уже третий иск Неймара к руководству "сине-гранатовых". Общая сумма – 38,6 миллиона евро. Отмечается, что "Барселона" не намерена выплачивать указанные в последней претензии 6,5 миллиона экс-футболисту своей команды.

Неймар покинул Испанию в 2017 году. Также источник информирует, что стороны временно зарывали топор войны прошлым летом, когда бразилец имел шансы вернуться обратно в гранд Примеры.