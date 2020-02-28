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Рамос: Победа в Эль-Класико над Барселоной всегда поднимает командный дух в раздевалке Реала

Испания
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Серхио в своем стиле

Рамос: Победа в Эль-Класико над Барселоной всегда поднимает командный дух в раздевалке Реала
Новина українською

Капитан мадридского "Реала" уже отошел от красной карточки, которую он получил в первом матче противостояния 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити". Теперь его внимание полностью сосредоточено на битве с "Барселоной". Цитирует Серхио Рамоса Marca.

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"Это не просто матч, который выделяется на фоне других. На карту поставлено 3 очка, как и всегда, но Эль-Класико – это нечто другое. Победа над "Барселоной" принесет нам огромную радость. Обычно, успех против каталонцев поднимает наш командный дух в раздевалке. Тем не менее, "Барса" тоже будет готова к игре – мы должны использовать это как стимул".

"Быть игроком, у которого в активе наибольшее количество Эль-Класико – огромный повод для гордости. Бить рекорды очень приятно. Из матча в матч я сохраняю то волнение, которое испытывал в первый раз. Мы хотим выиграть Ла Лигу. Зидан? Он великолепный тренер для "Реала".

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В статье: Серхио Рамос Эль Класико Барселона Реал (Мадрид)
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