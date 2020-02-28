Рамос: Победа в Эль-Класико над Барселоной всегда поднимает командный дух в раздевалке Реала

Капитан мадридского "Реала" уже отошел от красной карточки, которую он получил в первом матче противостояния 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити". Теперь его внимание полностью сосредоточено на битве с "Барселоной". Цитирует Серхио Рамоса Marca.

"Это не просто матч, который выделяется на фоне других. На карту поставлено 3 очка, как и всегда, но Эль-Класико – это нечто другое. Победа над "Барселоной" принесет нам огромную радость. Обычно, успех против каталонцев поднимает наш командный дух в раздевалке. Тем не менее, "Барса" тоже будет готова к игре – мы должны использовать это как стимул".