Сетьен: Пока поражение Реалу не имеет большого значения – все еще может измениться

Главный тренер каталонской "Барселоны" Кике Сетьен подвел итоги матча Ла Лиги с мадридским "Реалом" (2:0). Цитирует наставника AS.

"Мы хорошо сыграли в первом тайме, а "Реал" во втором. Мы неплохо начали вторые 45 минут, но допускали неточные передачи. Нужно поздравить соперника с победой. Иногда нормально уступать в матче, когда ты пытаешься играть. Но когда противник так сильно прижимает тебя, то становится трудно, отдадим должное игрокам "Реала".

"Месси – очень важный игрок, но мы не можем полагаться только на Лионеля. Сегодня так совпало, что он не смог вытащить для нас поединок. Пока это поражение не имеет большого значения – они впереди на одно очко, все еще может измениться".