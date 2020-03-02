Рамос ответил Пике: Я бы с радостью побеждал, играя в первом тайме так же плохо, как говорит Жерар

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос ответил защитнику "Барселоны" и партнеру по сборной Испании Жерару Пике на слова о "худшем "Реале", который он только видел". Цитирует Серхио AS.

"Мнение каждого достойно уважения. Я бы с радостью побеждал во всех Эль-Класико, играя в первом тайме так же плохо, как он говорит. У нас был другой подход, в первом тайме мы давали им владеть мячом, а во втором решили играть выше, ведь они были уже не так свежи, и мы начали создавать моменты".