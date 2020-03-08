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Примера. 27-й тур. Бетис - Реал 2:1. Обесценивание прошлого

Испания
(5 голосов)

Реал снова отдает Барсе лидерство

Примера. 27-й тур. Бетис - Реал 2:1. Обесценивание прошлого
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Победа в Эль-Класико – стратегический успех "Реала", но не гарантия чемпионских лавров. Практика показывает, что двум претендентам на корону Ла Лиги в настоящее время крайне непросто даются матчи не только против грандов второго эшелона, не только против середняков, а иногда – и против аутсайдеров. То есть, у "Барсы" исчез шанс отыграть отставание и даже уйти в отрыв. Ибо "Реал" уязвим.

Сегодня на "Бенито Вильямарин" он был под обстрелом. С первой же секунды поединка чувствовалось неистовое напряжение и безумный настрой хозяев на положительный результат. Смелость, спортивная агрессия, скорость – у "Бетиса" всего было в достатке. Только точности до поры до времени не хватало. Например, когда Бартра головой пробил с убойной позиции мимо ворот.

Примера. 27-й тур. Бетис - Реал 2:1. Обесценивание прошлого - изображение 1

Фекир классным ударом попал в створ, но Тибо Куртуа был начеку. "Бетис" играл по-хозяйски, но "Реал" держал удар. Например, Винисиус был близок к тому, чтобы притормозить соперника холодным душем – не попал в рамку. Рамос отличился тем же, а само ближе к голу был Марсело.

Однако забили "огурцы". Во время очередной атаки хозяев Фекира сбили с ног в штрафной "Реала" и были бы претензии на пенальти, но мяч отскочил к Сиднею, который воспользовался принципом преимущества и вколотил мяч под ближнюю штангу. Ни игроки "Бетиса", ни Руби не сдерживали эмоций, но даже до перерыва дотерпеть не смогли. На компенсированных минутах "Реал" организовал широкое наступление, задействовав немало игроков. Бензема подключил Винисиуса, тот отпасовал на Модрича, а Лука перенаправил дальше на Марсело. Бразилец готовил удар, но был сбит с ног Сиднеем – пенальти. Карим Бензема хладнокровно его реализовал – 1:1.

Примера. 27-й тур. Бетис - Реал 2:1. Обесценивание прошлого - изображение 2

Во втором тайме продолжилось это интересное перетягивание каната. Обе команды хотели играть первым номером, но победитель мог быть только один. Когда Хоакин с партнером выбежал на ворота Куртуа, получил передачу, обыграл бельгийца и пробил по уже полупустой рамке, трибуны вздрогнули. Гол был здесь, рядом, но Варан вынес мяч с линии. А дальше – ответ от Мадрида, когда Лука Модрич издали проверил на бдительность Роблеса, а Ферлан Менди в игре на добивании всколыхнул перекладину. Здесь уже у Зидана были основания хвататься за голову.

Ничья? Возможно, этот результат не противоречил бы логике, но не противоречит ей и победа "Бетиса", которую "огурцы" вырвали благодаря реализованному выходу Тельо один на один. Состоялся он после ошибки Карима Бенхема и Серхио Рамоса. Был ли финальный штьурм от фаворита? Конечно. Апогея он достиг на 89-й минуте, когда Бензема мягко подал, а Лукас Васкес с Серхио Рамосом не сумели пробить. Это поражение. Поражение, которое обесценивает предыдущий успех мадридцев.

Классный матч, интересный результат. Вся борьба еще впереди.

Примера. 27-й тур. Бетис - Реал 2:1. Обесценивание прошлого - изображение 3

Севилья. Стадион "Бенито Вильямарин"
"Бетис" - "Реал" 2:1
Голы: Сидней 40, Кристиан Тельо 82 - Карим Бензема 45+3 (пен.)

"Бетис": Хоэль Роблес, Серхио Каналес, Хоакин Санчес (Кристиан Тельо 66), Набиль Фекир, Сидней, Алекс Морено (Альфонсо Педраса 77), Лоренсо Морон, Андрес Гуардадо, Эмерсон, Марк Бартра, Эдгар Гонсалес (Гуидо Родригес 73)

"Реал": Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Тони Кроос (Мариано 69), Карим Бензема, Марсело (Ферлан Менди 59), Карлос Каземиро, Лукас Васкес, Лука Модрич (Федерико Вальверде 79), Винисиус Жуниор

Предупреждения: Андрес Гуардадо 74 - Марсело 55

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В статье: Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Бетис (Севилья)
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Комментарии (36)
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Барселиниус (землянин)
09.03.2020 в 00:57
А де ж ці.. ну як їх там.. мадридасти, де?
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+1
0
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MES QUE UN CLUB
09.03.2020 в 01:04
Как обычно утром появятся. Так всегда, по нашему времени я утром встаю, а они уже на... того на ветке.
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+1
0
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MES QUE UN CLUB
09.03.2020 в 00:53
А где Боря?
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0
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
09.03.2020 в 00:34
Ваши прогнозы сколько ещё на двоих Реал и Барса потеряют очков в оставшихся матчах?
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0
0
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MES QUE UN CLUB
09.03.2020 в 00:41
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0
0
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Барселиниус (землянин)
09.03.2020 в 00:42
Ну ты и задал задачку... Игр ещё дохрена.
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+1
0
metall5291 (Kharkiv)
09.03.2020 в 00:49
Могу сказать одно - много. Возможно столько, что Атлетико, Севилья или кто-то еще вплотную приблизятся. Не чемпионской игры ни у одних, ни у других.
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
09.03.2020 в 00:32
Помнят ли в Мадриде, что Роналду давно нет? Если да - то зачем эти навесы, которые просто некому выигрывать? Ни в этой игре, ни в предыдущих они не приводили к обострению (хотя бы к нему). Я уже не говорю о голах. Севильский Реал был лучше мадридского во всех компонентах и победил заслуженно. А из мадридцев можно выделить (увы, в худшую сторону) целый ряд старой гвардии: Модрича, Бензема, Крооса, Рамоса. Похоже, пора сказать этим парням "спасибо" и в Китай, США, Эмираты. Сказалось и отсутствие Карвахаля, Милитао - явно не полноценная ему замена. Ну а Мадрид, похоже, решил переиграть Барсу (как я уже писал) в поддавки. "Интрига" в Ла-Лиге в этом году между двумя инвалидами. Которым и чемпионство то, не очень и нужно. Куда интереснее матчи за попадание в зону ЛЧ. Пример тому - вчерашний матч Атлетико - Севилья.
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+1
-1
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MES QUE UN CLUB
09.03.2020 в 00:36
Чемпионство обе команды хотят и очень сильно, только странно как-то они к этому идут.
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+1
0
metall5291 (Kharkiv)
09.03.2020 в 00:45
Идут настолько странно, что уже появляется вопрос - хотят ли.
0
0
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Барселиниус (землянин)
09.03.2020 в 00:31
Да уж.. давно не было в Ла Лиге таких качелей. Тем интереснее концовка будет однако.. Это вам не АПЛ..
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+2
0
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Барселиниус (землянин)
09.03.2020 в 00:27
Реал с Барсой я так понял соревнуются между собой, кто хуже сыграет в следующей игре...
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+2
0
kentrp (Львів)
09.03.2020 в 00:30
До кінця чемпіонату кожен матч Барси та Реалу на три результати.
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+1
0
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MES QUE UN CLUB
09.03.2020 в 00:32
Барселиниус (землянин) Уже в следующем туре они могут поменяться местами, учитывая как Барса «феерит» в гостевых матчах.)
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0
0
kentrp (Львів)
09.03.2020 в 00:37
Барсі а тим більше Реалу у ЛЧ світить 1/4 максимум.Тому хто вибере чемпіонат той має більші перспективи на корону.
0
0
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MES QUE UN CLUB
09.03.2020 в 00:43
Не думаю, что команды такого уровня думают об умышленном «сливе». Скорее как получится.
0
0
kentrp (Львів)
09.03.2020 в 00:24
Класна гра" Бетісу ".Здається чемпіоном буде той хто скоріше вилетить з ЛЧ.Все йде до того що іспанський футбол буде перебувати у серйозній кризі 3-5 років.
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+1
0
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MES QUE UN CLUB
09.03.2020 в 00:28
Чемпионом станет тот, кто меньше будет терять очки в оставшихся матчах.
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+2
0
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Барселиниус (землянин)
09.03.2020 в 00:44
В таком случае у Реала больше шансов на чемпионство.
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0
0
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MES QUE UN CLUB
09.03.2020 в 00:45
+1
0
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MES QUE UN CLUB
09.03.2020 в 00:11
Сейчас быстренько посмотрю на турнирную таблицу, потом налью MACALLAN и ещё разок более тщательно рассмотрю турнирную таблицу.
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+4
-1
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Spokoyno (Киев)
09.03.2020 в 00:22
А я свою пайку вчора допив...
Ответить
+3
0
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Барселиниус (землянин)
09.03.2020 в 00:46
К вечеру будешь наблюдать в таблице уже две Барселоны?...
Ответить
+1
0
avatar
Барселиниус (землянин)
09.03.2020 в 01:06
Короче это.. сходил посмотрел на таблицу.. ничего не поменялось, Барса на первом месте. Может я шо то пропустил?
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0
0
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Red_Cat (Салоники)
09.03.2020 в 00:10
Восхитительное завершение тура прошло в Севилье на стадионе Бенито Вильямари где местный Бетис напихал мадридской помойке по самые гланды. И даже левый пенальти, забитый деревянной бенземой не спас...
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+3
-1
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MES QUE UN CLUB
09.03.2020 в 00:13
И за это и за твоё возращение стоит
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+3
-1
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Барселиниус (землянин)
09.03.2020 в 00:08
А если б не рикошет от Пике...
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+4
0
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MES QUE UN CLUB
09.03.2020 в 00:14
То турнирная таблица была бы ещё интереснее
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+3
0
avatar
Spokoyno (Киев)
09.03.2020 в 00:08
"Он рванул как на 500 и спекся!". Так що "травити" один одного будемо в травні
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+4
0
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MES QUE UN CLUB
09.03.2020 в 00:12
Дядьку расслабьтесь, будьте здоровы
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+4
0
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MES QUE UN CLUB
09.03.2020 в 00:07
Игра понравилась и не потому, что результат приятный для болельщиков Барселоны, а потому что Бетис красавчики и игру украсили. Как глаза горят, вот бы у Барсы они так горели ! Удивляюсь, как такая команда находится внизу турнирной таблицы.
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+4
0
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Барселиниус (землянин)
09.03.2020 в 00:20
Да, Бетис молодцы! Играли свободно, раскованно, легко, нисколько не боясь типа Королевского Реала. Только в самом конце немного прижались к своим воротам, но это и понятно, хотели сохранить победный счёт. Да, кстати, было видно по глазам, шо очень хотели победить. И своего добились таки. Браво Бетис! Барса, учись.
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+2
0
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Барселиниус (землянин)
09.03.2020 в 00:04
Браво Бетис, размазал майонезников по полю, тудыть их в качель!
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+3
0
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MES QUE UN CLUB
09.03.2020 в 00:02
MES QUE UN CLUB 08.03.2020 в 20:26«Прогноз. Победа "Реала" 2:1.» Интересный прогноз от UA. Бетис тоже Реал. Так какой Реал победит, который Бетис, или который в гости приедет? Algrab (Костопiль) 08.03.2020 в 20:30Мадрид, Мадрид, заспокійся фанатику..............................................Що трапилось фанатику??? )))
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+4
0
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Red_Cat (Салоники)
09.03.2020 в 00:21
в редакции траур... боты вылезут уже завтра.
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+4
0
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Барселиниус (землянин)
09.03.2020 в 00:00
Алграб/Игорь
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+3
0

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