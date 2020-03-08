Примера. 27-й тур. Бетис - Реал 2:1. Обесценивание прошлого

Победа в Эль-Класико – стратегический успех "Реала", но не гарантия чемпионских лавров. Практика показывает, что двум претендентам на корону Ла Лиги в настоящее время крайне непросто даются матчи не только против грандов второго эшелона, не только против середняков, а иногда – и против аутсайдеров. То есть, у "Барсы" исчез шанс отыграть отставание и даже уйти в отрыв. Ибо "Реал" уязвим.

Сегодня на "Бенито Вильямарин" он был под обстрелом. С первой же секунды поединка чувствовалось неистовое напряжение и безумный настрой хозяев на положительный результат. Смелость, спортивная агрессия, скорость – у "Бетиса" всего было в достатке. Только точности до поры до времени не хватало. Например, когда Бартра головой пробил с убойной позиции мимо ворот.

Фекир классным ударом попал в створ, но Тибо Куртуа был начеку. "Бетис" играл по-хозяйски, но "Реал" держал удар. Например, Винисиус был близок к тому, чтобы притормозить соперника холодным душем – не попал в рамку. Рамос отличился тем же, а само ближе к голу был Марсело.

Однако забили "огурцы". Во время очередной атаки хозяев Фекира сбили с ног в штрафной "Реала" и были бы претензии на пенальти, но мяч отскочил к Сиднею, который воспользовался принципом преимущества и вколотил мяч под ближнюю штангу. Ни игроки "Бетиса", ни Руби не сдерживали эмоций, но даже до перерыва дотерпеть не смогли. На компенсированных минутах "Реал" организовал широкое наступление, задействовав немало игроков. Бензема подключил Винисиуса, тот отпасовал на Модрича, а Лука перенаправил дальше на Марсело. Бразилец готовил удар, но был сбит с ног Сиднеем – пенальти. Карим Бензема хладнокровно его реализовал – 1:1.

Во втором тайме продолжилось это интересное перетягивание каната. Обе команды хотели играть первым номером, но победитель мог быть только один. Когда Хоакин с партнером выбежал на ворота Куртуа, получил передачу, обыграл бельгийца и пробил по уже полупустой рамке, трибуны вздрогнули. Гол был здесь, рядом, но Варан вынес мяч с линии. А дальше – ответ от Мадрида, когда Лука Модрич издали проверил на бдительность Роблеса, а Ферлан Менди в игре на добивании всколыхнул перекладину. Здесь уже у Зидана были основания хвататься за голову.

Ничья? Возможно, этот результат не противоречил бы логике, но не противоречит ей и победа "Бетиса", которую "огурцы" вырвали благодаря реализованному выходу Тельо один на один. Состоялся он после ошибки Карима Бенхема и Серхио Рамоса. Был ли финальный штьурм от фаворита? Конечно. Апогея он достиг на 89-й минуте, когда Бензема мягко подал, а Лукас Васкес с Серхио Рамосом не сумели пробить. Это поражение. Поражение, которое обесценивает предыдущий успех мадридцев.

Классный матч, интересный результат. Вся борьба еще впереди.

Севилья. Стадион "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Реал" 2:1

Голы: Сидней 40, Кристиан Тельо 82 - Карим Бензема 45+3 (пен.)

"Бетис": Хоэль Роблес, Серхио Каналес, Хоакин Санчес (Кристиан Тельо 66), Набиль Фекир, Сидней, Алекс Морено (Альфонсо Педраса 77), Лоренсо Морон, Андрес Гуардадо, Эмерсон, Марк Бартра, Эдгар Гонсалес (Гуидо Родригес 73)

"Реал": Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Тони Кроос (Мариано 69), Карим Бензема, Марсело (Ферлан Менди 59), Карлос Каземиро, Лукас Васкес, Лука Модрич (Федерико Вальверде 79), Винисиус Жуниор

Предупреждения: Андрес Гуардадо 74 - Марсело 55