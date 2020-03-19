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Атлетико планирует продлить контракт с полузащитником, чтобы не допустить его ухода в Арсенал

Испания
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Такой игрок нужен мадридцам

Атлетико планирует продлить контракт с полузащитником, чтобы не допустить его ухода в Арсенал
UA-Футбол
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В контракте Томаса Партея прописана достаточно маленькая клаусула - лишь 50 миллионов евро. Этим планировал воспользоваться "Арсенал".

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Руководство "Атлетико" не хочет терять ключевого игрока. По данным сайта Goal, уже сейчас разработан новый контракт, который футболисту будет предложен в ближайшее время.

Новое соглашение будет расчитано до лета 2025-го года. Сумма отступных вырастет в два раза и будет равна 100 миллионам евро. Маловероятно, что "Арсенал" согласится платить такую сумму.

В текущем сезоне Томас успел провести 34 матча, в которых отметился тремя голами.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Арсенал (Лондон) Томас Партей
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