Атлетико планирует продлить контракт с полузащитником, чтобы не допустить его ухода в Арсенал

В контракте Томаса Партея прописана достаточно маленькая клаусула - лишь 50 миллионов евро. Этим планировал воспользоваться "Арсенал".

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Руководство "Атлетико" не хочет терять ключевого игрока. По данным сайта Goal, уже сейчас разработан новый контракт, который футболисту будет предложен в ближайшее время.

Новое соглашение будет расчитано до лета 2025-го года. Сумма отступных вырастет в два раза и будет равна 100 миллионам евро. Маловероятно, что "Арсенал" согласится платить такую сумму.

В текущем сезоне Томас успел провести 34 матча, в которых отметился тремя голами.