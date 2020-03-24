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СМИ: Хакими летом вернется в Реал и подпишет пятилетний контракт

Испания
(1 голосов)

Карвахалю стоит начать волноваться

СМИ: Хакими летом вернется в Реал и подпишет пятилетний контракт
UA-Футбол
Новина українською

Крайне вероятно, что составе "Реала" этим летом пополнится Ашрафом Хакими. Сейчас он выступает в аренде за "Боруссию".

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По информации журналиста Фабрицио Романо, "сливочные" расчитывают на футболиста, а потому его аренда не будет продлена. Более того, мадридцы предложат ему пятилетний контракт.

В текущем сезоне Ашраф показывает отличный футбол и уже совершил 17 результативных действий в 33-х матчах. На данный момент, его рыночная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

Ранее передавалось, что "Боруссия" уже нашла вероятную замену правому защитнику.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Реал (Мадрид) Ашраф Хакими
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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
24.03.2020 в 21:33
Карвахаль начнет бузить. Это внесет нервозность. Это хорошо.
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