СМИ: Хакими летом вернется в Реал и подпишет пятилетний контракт

Крайне вероятно, что составе "Реала" этим летом пополнится Ашрафом Хакими. Сейчас он выступает в аренде за "Боруссию".

По информации журналиста Фабрицио Романо, "сливочные" расчитывают на футболиста, а потому его аренда не будет продлена. Более того, мадридцы предложат ему пятилетний контракт.

В текущем сезоне Ашраф показывает отличный футбол и уже совершил 17 результативных действий в 33-х матчах. На данный момент, его рыночная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

Ранее передавалось, что "Боруссия" уже нашла вероятную замену правому защитнику.