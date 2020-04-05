Хави: Роналдиньо очень сильно помог Месси, но Лео и так стал бы лучшим в мире

Бывший полузащитник "Барселоны" Хави рассказал об отношениях Лео Месси и Роналдиньо, когда они вместе выступали за каталонский клуб.

"Месси начал тренироваться с "Барселоной" в 16-17 лет, когда Роналдиньо было 26. У них были хорошие отношения. У Лео, Роналдиньо и Деку сложилась группа, похожая на семью. Роналдиньо, как и все остальные, видел, что в Месси было что-то особенное.

Роналдиньо принял Месси как младшего брата, и у них были очень хорошие отношения. Роналдиньо очень сильно помог ему. Мы все помогали, но Роналдиньо делал это, будучи лучшим игроком мира.

Лео очень помогло то, что лучшие в мире принимали его, подростка, как члена семьи. Это помогло Лео стать тем, кто он есть. Очевидно, что Месси и так стал бы лучшим в мире, но хорошие отношения в раздевалке помогли ему", – рассказал Хави