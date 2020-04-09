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СМИ: Реал рассматривает вариант подписания Гарри Кейна

Испания
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Вот только смогут ли они удовлетворить запросы лондонцев?

СМИ: Реал рассматривает вариант подписания Гарри Кейна
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Сразу несколько топ клубов готовы вступить в бой за Гарри Кейна.

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Как сообщает Mundo Deportivo, мадридский "Реал" - один из главных претендентов. "Сливочные" намеренны усилить линию атаки и рассматривают англичанина, как главного претендента.

Ранее интерес к Кейну приписывали "Манчестер Юнайтед". Однако президент "шпор" не планирует продавать своего лидера одному из конкурентов.

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Отметим, что текущий контракт Гарри с "Тоттенхэмом" истекает летом 2024-го.

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В статье: Реал (Мадрид) Тоттенхэм (Лондон) Гарри Кейн
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