СМИ: Реал рассматривает вариант подписания Гарри Кейна

Сразу несколько топ клубов готовы вступить в бой за Гарри Кейна.

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Как сообщает Mundo Deportivo, мадридский "Реал" - один из главных претендентов. "Сливочные" намеренны усилить линию атаки и рассматривают англичанина, как главного претендента.

Ранее интерес к Кейну приписывали "Манчестер Юнайтед". Однако президент "шпор" не планирует продавать своего лидера одному из конкурентов.

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Отметим, что текущий контракт Гарри с "Тоттенхэмом" истекает летом 2024-го.