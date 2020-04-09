Испания
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СМИ: Реал рассматривает вариант подписания Гарри Кейна
Вот только смогут ли они удовлетворить запросы лондонцев?
Сразу несколько топ клубов готовы вступить в бой за Гарри Кейна.
Как сообщает Mundo Deportivo, мадридский "Реал" - один из главных претендентов. "Сливочные" намеренны усилить линию атаки и рассматривают англичанина, как главного претендента.
Ранее интерес к Кейну приписывали "Манчестер Юнайтед". Однако президент "шпор" не планирует продавать своего лидера одному из конкурентов.
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Отметим, что текущий контракт Гарри с "Тоттенхэмом" истекает летом 2024-го.
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