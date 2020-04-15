Кассано: 120 миллионов евро за Фелиша, который провел один хороший сезон – это чересчур много

Экс-нападающий национальной сборной Италии Антонио Кассано в прямом эфире Instagram поделился своим мнением о форварде мадридского "Атлетико" Жоау Фелише, а также назвал молодых талантливых футболистов.

"Более 120 миллионов за Жоау Фелиша, который провел хороший первый сезон в "Бенфике" – это чересчур много . Однако его агентом является Жорже Мендеш, а это многое определяет".

"Талантливые игроки, которые меня впечатляют? Серж Гнабри из мюнхенской "Баварии", Кристиан Пулишич из "Челси", Джейдон Санчо из "Боруссии" и Лерой Сане из "Манчестер Сити", который невероятно играл до травмы крестообразных связок. Пару месяцев назад я отметил, что еще один феномен – это Мейсон Маунт из "Челси". Месси подтвердил это – значит, я прав. Хорхе Карраскаль из "Ривер Плейта"? Он монстр".