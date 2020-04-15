  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Кассано: 120 миллионов евро за Фелиша, который провел один хороший сезон – это чересчур много
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кассано: 120 миллионов евро за Фелиша, который провел один хороший сезон – это чересчур много

Испания
(1 голосов)

Если быть точным – 126…

Кассано: 120 миллионов евро за Фелиша, который провел один хороший сезон – это чересчур много
Новина українською

Экс-нападающий национальной сборной Италии Антонио Кассано в прямом эфире Instagram поделился своим мнением о форварде мадридского "Атлетико" Жоау Фелише, а также назвал молодых талантливых футболистов.

Читайте такжеЖорже Жезуш: Феликс станет одним из величайших игроков Европы

"Более 120 миллионов за Жоау Фелиша, который провел хороший первый сезон в "Бенфике" – это чересчур много. Однако его агентом является Жорже Мендеш, а это многое определяет".

"Талантливые игроки, которые меня впечатляют? Серж Гнабри из мюнхенской "Баварии", Кристиан Пулишич из "Челси", Джейдон Санчо из "Боруссии" и Лерой Сане из "Манчестер Сити", который невероятно играл до травмы крестообразных связок. Пару месяцев назад я отметил, что еще один феномен – это Мейсон Маунт из "Челси". Месси подтвердил это – значит, я прав. Хорхе Карраскаль из "Ривер Плейта"? Он монстр".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Антонио Кассано Атлетико (Мадрид) Жорже Мендеш Мейсон Маунт Жоау Фелиш
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Depor

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...