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Бывший вице-президент Барселоны прокомментировал продление контракта с Месси и переход Неймара

Испания
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Эмили Русо on fire

Бывший вице-президент Барселоны прокомментировал продление контракта с Месси и переход Неймара
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Бывший вице-президент каталонской "Барселоны" Эмили Русо оценил вероятность продления контракта с капитаном команды Лионелем Месси и возвращения в Испанию из "Пари Сен-Жермен" Неймара. Приводит слова Русо Goal.com со ссылкой на ESPN Deportes.

"Думаю, Месси и клуб договорятся о продлении контракта. Для этого обе стороны должны пойти на определенные уступки, но я очень удивлюсь, если эта прекрасная история не продолжится. Неймар? Есть вероятность, что летом он вернется. Такой трансфер не кажется невозможным".

"Я не потерял желания защищать свое имя. У меня есть год до выборов президента "Барселоны" – не исключаю варианта, что буду баллотироваться. Однозначно, я бы хотел стать у руля клуба".

Напомним, 9 апреля 6 членов совета директоров "Барселоны", включая Русо, подали в отставку. Вскоре Эмили выступил с заявлением о коррупции в клубе. Представители "Барселоны" опровергают обвинения, отрицая описанные действия, а также планируют подать в суд на Русо.

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В статье: Лионель Месси Неймар Барселона коррупция Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж Эмили Русо
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Источник:
Goal.com

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