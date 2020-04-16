Бывший вице-президент Барселоны прокомментировал продление контракта с Месси и переход Неймара

Бывший вице-президент каталонской "Барселоны" Эмили Русо оценил вероятность продления контракта с капитаном команды Лионелем Месси и возвращения в Испанию из "Пари Сен-Жермен" Неймара. Приводит слова Русо Goal.com со ссылкой на ESPN Deportes.

"Думаю, Месси и клуб договорятся о продлении контракта. Для этого обе стороны должны пойти на определенные уступки, но я очень удивлюсь, если эта прекрасная история не продолжится. Неймар? Есть вероятность, что летом он вернется. Такой трансфер не кажется невозможным".

"Я не потерял желания защищать свое имя. У меня есть год до выборов президента "Барселоны" – не исключаю варианта, что буду баллотироваться. Однозначно, я бы хотел стать у руля клуба".

Напомним, 9 апреля 6 членов совета директоров "Барселоны", включая Русо, подали в отставку. Вскоре Эмили выступил с заявлением о коррупции в клубе. Представители "Барселоны" опровергают обвинения, отрицая описанные действия, а также планируют подать в суд на Русо.