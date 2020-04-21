Мартин Брайтвайт. 22-дневная мечта

Трудно найти футболиста, который чувствует себя более пленным, чем Мартин Брайтвайт в этом ограниченном положении. "С оптимизмом и трудолюбием можно свернуть горы". Будучи сторонником Мартина Лютера Кинга и Мухаммеда Али, он, прибыв в Барселону 20-го февраля, не жалел энергии и активности, используя известную мотивационную фразу как визитную карточку. Но сон Брайтвайта длился всего 22 дня. В частности, с 21-го февраля, когда состоялся его первый просмотр накануне матча с "Эйбаром", и до 13-го марта, когда "Барса" официально объявила о прекращении активной деятельности, на день опередив официальное заявление Правительства Испании об общегосударственном карантине.

Брайтвайт, присоединившись к "Барселоне" после выплаты клубом компенсации в 18 миллионов евро и подписав контракт до 2024-го года со звездной клаусулой (300 миллионов евро), в течение первого месяца выложился на максимуме. Он привлек к себе расположение болельщиков вдохновенной игрой в течение первого поединка, он отправился с командой в Неаполь, хотя и не имел права играть в Лиге чемпионов, но стремился ускорить свою адаптацию к коллективу. А потом на "Бернабеу" он потерял прекрасную возможность для гола, который вознес бы его в статус героя, ведь только за минуту до этого форвард появился на поле. Парадоксально, но вскоре после этого момента Брайтвайт стал виновником гола в ворота "Барселоны", когда не удержал Винисиуса на фланге на решающих минутах Эль Класико. А в матче с "Реал Сосьедадом" впервые вышел в основе, подтвердив свой статус взрывного футболиста. Это полезно для команды в чрезвычайных ситуациях, которая возникла, например, после травмы Луиса Суареса, но вызывает сомнения в рациональности на длинной дистанции, которая нужна команде топ-класса.

Мартин Брайтвайт был настроен развеять это клише. Он убежден, что у него есть достаточный уровень для того, чтобы играть за "Барселону" и в следующем сезоне. Хотя уже сейчас просачиваются слухи о том, что датчанин может быть продан ближайшим летом. Но сейчас приоритеты изменились. После введения карантина, Мартин вернулся в Мадрид к своей жене Анне-Лаури Луи и их троих детей, которых вскоре станет четверо. Охладила пыл и другая информация – о возвращении в строй Луиса Суареса. Уругваец уже обратился к врачам "Барсы" с просьбой предоставить ему медицинскую выписку по хирургическому вмешательству в правое колено. Возвращение Суареса автоматически отберет у Мартина Брайтвайта игровые минуты. Хотя, конечно, никто не может обвинить "Барсу" или игрока в том, что он переехал на "Камп Ноу" и покинул "Леганес" ради пары-тройки матчей, ведь никто не мог предвидеть возникновения сценария простоя.

Однако датчанин все еще убежден, что способен сдвинуть с места горы, соблюдая режим в собственном доме. Он просыпается в восемь утра и завтракает. В 9:30 начинает тренироваться. В двенадцать легко обедает и посвящает время своей семье. После обеда – игры с детьми и просмотр видео, связанное с "Барселоной", изучение будущих соперников. "Эта ситуация похожа на кино. Но мы выберемся из этого, и когда все закончится – это будет фантастически. Мы вернемся голодными". Хотя более пессимистичный сценарий (что сезон не будет продолжен) может привести к тому, что Брайтвайт больше не выйдет в футболке "Барселоны" на официальный матч. Но Мартин не отчаивается. В настоящее время он считает, что его мечта только временно приостановлена ​​до лучших времен. Ведь 22 дня – слишком мало, если у вас внутри столько энергии.

По материалам AS