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Юве заинтересован в трансфере Серхи Роберто, а Барса готова продать игрока

Испания
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Роберто привлек внимание туринцев своим универсализмом

Юве заинтересован в трансфере Серхи Роберто, а Барса готова продать игрока
Новина українською

Sport.es сообщает, что "Ювентус" проявляет предметный интерес к правому защитнику "Барселоны" Серхи Роберто.

По информации источника, испанец нужен туринцам, а каталонский клуб готов отпустить футболиста.

"Юве" в первую очередь заинтересован в Роберто из-за его универсальности - Серхи может сыграть в центре поля, а также на фланге обороны.

Руководство "Барсы" уже сообщило окружению 28-летнего Роберто о потенциальном трансфере.

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В статье: Ювентус (Турин) Барселона Серхи Роберто
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Источник:
Sport.es
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