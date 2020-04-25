Испания
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Юве заинтересован в трансфере Серхи Роберто, а Барса готова продать игрока
Роберто привлек внимание туринцев своим универсализмом
Sport.es сообщает, что "Ювентус" проявляет предметный интерес к правому защитнику "Барселоны" Серхи Роберто.
По информации источника, испанец нужен туринцам, а каталонский клуб готов отпустить футболиста.
"Юве" в первую очередь заинтересован в Роберто из-за его универсальности - Серхи может сыграть в центре поля, а также на фланге обороны.
Руководство "Барсы" уже сообщило окружению 28-летнего Роберто о потенциальном трансфере.
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Источник:Sport.es
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