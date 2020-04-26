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Диего Коста: Конте не продержался бы и сезона в Реале
Форвард рассказал об отношениях со своим бывшим тренером по "Челси"
Форвард "Атлетико" Диего Коста рассказал о своих взаимоотношениях с Антонио Конте.
"У меня были проблемы с Конте за пределами футбольного поля, но я считаю, что он действительно хороший тренер. У меня не осталось неприятных чувств по отношению к нему.
Но чтобы быть по-настоящему топовым менеджером, ему нужно изменить своё отношение к подопечным. Он очень подозрительный. Например, не представляю себе, чтобы Конте продержался полный сезон в мадридском Реале", — цитирует Диего Косту ESPN.
Конте работал с Костой в сезоне 2016/17, по итогам которого "синие" стали чемпионами Англии, а Коста забил 20 голов в 35 матчах АПЛ.
Однако после этого у них произошла ссора, в результате которой Коста перебрался обратно в "Атлетико".