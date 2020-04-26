  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Защитник Барселоны близок к переходу в Рому или Наполи
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Барселоны близок к переходу в Рому или Наполи

Испания
(1 голосов)

Фирпо может сменить Ла Лигу на Серию А

Защитник Барселоны близок к переходу в Рому или Наполи
Новина українською

Marca, ссылаясь на La Gazzetta dello Sport, сообщает, что "Рома" проявляет интереc к защитнику "Барселоны" Хуниору Фирпо.

Римский клуб ищет замену 27-летнему Леонардо Спинаццоле.

Также, ранее была информация в СМИ, что "Наполи" также интересен 23-летний Фирпо.

В текущем сезоне Хуниор Фирпо принял участие в 17 матчах, в которых забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Наполи (Неаполь) Рома (Италия) Фирпо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...