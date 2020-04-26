Защитник Барселоны близок к переходу в Рому или Наполи

Marca, ссылаясь на La Gazzetta dello Sport, сообщает, что "Рома" проявляет интереc к защитнику "Барселоны" Хуниору Фирпо.

Римский клуб ищет замену 27-летнему Леонардо Спинаццоле.

Также, ранее была информация в СМИ, что "Наполи" также интересен 23-летний Фирпо.

В текущем сезоне Хуниор Фирпо принял участие в 17 матчах, в которых забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.