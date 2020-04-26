Испания
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Защитник Барселоны близок к переходу в Рому или Наполи
Фирпо может сменить Ла Лигу на Серию А
Marca, ссылаясь на La Gazzetta dello Sport, сообщает, что "Рома" проявляет интереc к защитнику "Барселоны" Хуниору Фирпо.
Римский клуб ищет замену 27-летнему Леонардо Спинаццоле.
Также, ранее была информация в СМИ, что "Наполи" также интересен 23-летний Фирпо.
В текущем сезоне Хуниор Фирпо принял участие в 17 матчах, в которых забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.
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Источник:Marca
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