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AS: Барселона сбросила часть зарплат на государство – чиновники могут заблокировать камбэк Неймара

Испания
(2 голосов)

Может, бразильцу и в Париже хорошо…

AS: Барселона сбросила часть зарплат на государство – чиновники могут заблокировать камбэк Неймара
Новина українською

"Барселона", "Атлетико", "Севилья", "Алавес", "Валенсия", "Эспаньол", "Гранада" и "Осасуна" воспользовались правительственной схемой поддержки сотрудников в период пандемии коронавируса – таким образом, клубы переложили часть зарплат обслуживающего персонала на государство.

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По информации AS, Министерство труда и финансов Испании собирается внимательно следить за расходами указанных клубов и при желании сможет повлиять на их трансферную политику – таким образом, переход Неймара в "Барселону" становится менее вероятным.

Аналогичные меры будут использованы в отношении клубов других испанских дивизионов.

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В статье: Неймар Атлетико (Мадрид) Барселона Валенсия Гранада Севилья Осасуна (Памплона) Алавес (Витория-Гастейс) Эспаньол (Барселона) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
AS

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Комментарии (4)
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ВітяДобрий ніч (Київ)
04.05.2020 в 16:18
А ще півроку-рік назад представники контолонського клубу вихвалялися постійним збільшенням доходу, що сягнув майже мільярдарекорд! Браво! ця інфа автоматично вводила в екстаз слабопонімающих боліл Барси, котрі не вміють розрізняти терміни "дохід" та "прибуток"особливо прикро розчарував в цьому питанні Даріан, наш монреальський пітушокВін не розумів, що Бартомеу, його використав, як одноразовий презерватив, маніпулюючи цією інформацією
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0
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
04.05.2020 в 15:39
Если Барса, за всё время существования, налогами отдала миллиарды Испании, то ничего страшного, если государство поделится крохами с этих миллиардов.
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+2
-2
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Инспектор ( )
04.05.2020 в 14:22
Барса не трогать! Дариан не позволит
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+3
-3
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
04.05.2020 в 15:38
Реал трогать! Позволил вася, добрый полудник!
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+1
-2


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