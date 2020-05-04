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AS: Барселона сбросила часть зарплат на государство – чиновники могут заблокировать камбэк Неймара
Может, бразильцу и в Париже хорошо…
"Барселона", "Атлетико", "Севилья", "Алавес", "Валенсия", "Эспаньол", "Гранада" и "Осасуна" воспользовались правительственной схемой поддержки сотрудников в период пандемии коронавируса – таким образом, клубы переложили часть зарплат обслуживающего персонала на государство.
По информации AS, Министерство труда и финансов Испании собирается внимательно следить за расходами указанных клубов и при желании сможет повлиять на их трансферную политику – таким образом, переход Неймара в "Барселону" становится менее вероятным.
Аналогичные меры будут использованы в отношении клубов других испанских дивизионов.