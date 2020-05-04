AS: Барселона сбросила часть зарплат на государство – чиновники могут заблокировать камбэк Неймара

"Барселона", "Атлетико", "Севилья", "Алавес", "Валенсия", "Эспаньол", "Гранада" и "Осасуна" воспользовались правительственной схемой поддержки сотрудников в период пандемии коронавируса – таким образом, клубы переложили часть зарплат обслуживающего персонала на государство.

По информации AS, Министерство труда и финансов Испании собирается внимательно следить за расходами указанных клубов и при желании сможет повлиять на их трансферную политику – таким образом, переход Неймара в "Барселону" становится менее вероятным.

Аналогичные меры будут использованы в отношении клубов других испанских дивизионов.