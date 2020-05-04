"Байер" заинтересован в подписании защитника "Барселоны" Эмерсона, пишет Sport.es.

21-летний бразилец в нынешнем сезоне играет на правах аренды за "Бетис". Летом он должен вернуться к "сине-гранатовым", но клуб готов его продать за 25 миллионов евро. При этом "Барселона" хочет включить в сделку право обратного выкупа.

В сезоне-2019/20 на счету Эмерсона 3 гола и 5 результативных передач.