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Байер заинтересован в подписании защитника Барселоны

Испания
(1 голосов)

Бразилец сейчас играет за Бетис

Байер заинтересован в подписании защитника Барселоны
Новина українською

"Байер" заинтересован в подписании защитника "Барселоны" Эмерсона, пишет Sport.es.

21-летний бразилец в нынешнем сезоне играет на правах аренды за "Бетис". Летом он должен вернуться к "сине-гранатовым", но клуб готов его продать за 25 миллионов евро. При этом "Барселона" хочет включить в сделку право обратного выкупа.

В сезоне-2019/20 на счету Эмерсона 3 гола и 5 результативных передач.

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В статье: Барселона Байер (Леверкузен) Эмерсон
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