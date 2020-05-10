  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал не спешит предлагать новые контракты Рамосу и Модричу
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал не спешит предлагать новые контракты Рамосу и Модричу

Испания
(1 голосов)

Их соглашения с королевским клубом истекают в 2021 году

Реал не спешит предлагать новые контракты Рамосу и Модричу
Новина українською

Летом руководство "Реала" планирует провести переговоры с пятью игроками первой команды по поводу новых соглашений. Речь идёт о Каземиро, Серхио Рамосе, Луке Модриче, Лукасе Васкесе и Хамесе Родригесе, контракты которых с клубом рассчитаны до лета 2021 года.

По информации Mundo Deportivo, приоритетом для клуба на лето станет новый долгосрочный контракт с Каземиро. А вот будущее двух других ключевых игроков мадридцев Луки Модрича и Серхио Рамоса остаётся неопределенным. "Сливочные" не готовы предложить двум старожилам продления более, чем на один год, что может не устроить обоих игроков. На данный момент переговоры приостановлены.

В случае с Хамесом и Васкесом всё гораздо яснее. Родригес почти наверняка будет продан летом, ведь в клубе не решаются предлагать колумбийцу новую сделку из-за травматичности и нестабильности плеймейкера. А будущее Васкеса будет зависеть от новых трансферов. Если королевскому клубу удастся приобрести нового вингера, то он будет продан. В ином случае Лукасу будет предложат продолжить сотрудничество.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серхио Рамос Лука Модрич Хамес Родригес Реал (Мадрид) Каземиро Лукас Васкес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...