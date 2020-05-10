Реал не спешит предлагать новые контракты Рамосу и Модричу

Летом руководство "Реала" планирует провести переговоры с пятью игроками первой команды по поводу новых соглашений. Речь идёт о Каземиро, Серхио Рамосе, Луке Модриче, Лукасе Васкесе и Хамесе Родригесе, контракты которых с клубом рассчитаны до лета 2021 года.

По информации Mundo Deportivo, приоритетом для клуба на лето станет новый долгосрочный контракт с Каземиро. А вот будущее двух других ключевых игроков мадридцев Луки Модрича и Серхио Рамоса остаётся неопределенным. "Сливочные" не готовы предложить двум старожилам продления более, чем на один год, что может не устроить обоих игроков. На данный момент переговоры приостановлены.

В случае с Хамесом и Васкесом всё гораздо яснее. Родригес почти наверняка будет продан летом, ведь в клубе не решаются предлагать колумбийцу новую сделку из-за травматичности и нестабильности плеймейкера. А будущее Васкеса будет зависеть от новых трансферов. Если королевскому клубу удастся приобрести нового вингера, то он будет продан. В ином случае Лукасу будет предложат продолжить сотрудничество.