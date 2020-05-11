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Тебас: Пять случаев COVID-19 в Ла Лиге – это отличная новость. Мы ожидали 25-30 положительных тестов
На проблему можно взглянуть с разных сторон
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал результаты тестирования на коронавирус – в Примере и Сегунде инфекция COVID-19 выявлена у 5 инфицированных футболистов. Цитирует Тебаса Marca.
"Всего 5 положительных тестов плюс еще 3 у работников персоналов. Это отличная новость для футбольного сообщества и Испании в целом, учитывая, что было проведено 2500 тестов. Мы ожидали 25-30 положительных результатов COVID-19".
"Во вторник заболевшие игроки пройдут еще одно тестирование – они близки к выздоровлению. Мы будем тщательно контролировать игроков".