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Тебас: Пять случаев COVID-19 в Ла Лиге – это отличная новость. Мы ожидали 25-30 положительных тестов

Испания
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На проблему можно взглянуть с разных сторон

Тебас: Пять случаев COVID-19 в Ла Лиге – это отличная новость. Мы ожидали 25-30 положительных тестов
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал результаты тестирования на коронавирус – в Примере и Сегунде инфекция COVID-19 выявлена у 5 инфицированных футболистов. Цитирует Тебаса Marca.

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"Всего 5 положительных тестов плюс еще 3 у работников персоналов. Это отличная новость для футбольного сообщества и Испании в целом, учитывая, что было проведено 2500 тестов. Мы ожидали 25-30 положительных результатов COVID-19".

"Во вторник заболевшие игроки пройдут еще одно тестирование – они близки к выздоровлению. Мы будем тщательно контролировать игроков".

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В статье: Примера Чемпионат Испании Сегунда Ла Лига Хавьер Тебас коронавирус
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Источник:
Marca

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