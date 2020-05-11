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Барселона рассматривает вариант подписания Депая
На чье место будет претендовать голландец?
Крайне вероятно, что текущим летом Мемфис Депай покинет "Лион". Французская сторона готова продать футболиста, чтобы после не потерять его бесплатно.
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Как сообщает Don Balon, голландский вингер может оказаться в "Барселоне". Каталонская сторона рассматривает вариант его подписания уже в ближайшее трансферное окно.
Возможный трансфер может обойтись "Барсе" в 35 миллионов. До получения серьезной травмы, Депай забил 14 голов в 18-ти матчах.
Ранее, интерес к Депаю приписывали "Милану".
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