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Барселона рассматривает вариант подписания Депая

Испания
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На чье место будет претендовать голландец?

Барселона рассматривает вариант подписания Депая
UA-Футбол
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Крайне вероятно, что текущим летом Мемфис Депай покинет "Лион". Французская сторона готова продать футболиста, чтобы после не потерять его бесплатно.

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Как сообщает Don Balon, голландский вингер может оказаться в "Барселоне". Каталонская сторона рассматривает вариант его подписания уже в ближайшее трансферное окно.

Возможный трансфер может обойтись "Барсе" в 35 миллионов. До получения серьезной травмы, Депай забил 14 голов в 18-ти матчах.

Ранее, интерес к Депаю приписывали "Милану".

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В статье: Лион Барселона Мемфис Депай
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