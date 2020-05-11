Лапорта: Гвардиола - эталонный тренер для Барселоны, я бы хотел, чтобы он вернулся

Экс-президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил о твердом намерении балотироваться на пост президента в 2021-м. Также рассказал, что мечтает о возвращении Гвардиолы в команду.

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"Я бы очень хотел, чтобы Пеп вернулся. Но сейчас он в "Ман Сити" и решение будет зависить от него. Он - эталонный тренер "Барселоны" и многие фанаты хотели бы, чтобы он вернулся в команду", - рассказал Лапорта.

Напомним, что именно при президенстве Жоана, Гвардиола возглавил каталонский клуб в 2008-м.