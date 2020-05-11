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Лапорта: Гвардиола - эталонный тренер для Барселоны, я бы хотел, чтобы он вернулся

Испания
(1 голосов)

Многие фанаты каталонцев ждут этого возвращения

Лапорта: Гвардиола - эталонный тренер для Барселоны, я бы хотел, чтобы он вернулся
UA-Футбол
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Экс-президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил о твердом намерении балотироваться на пост президента в 2021-м. Также рассказал, что мечтает о возвращении Гвардиолы в команду.

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"Я бы очень хотел, чтобы Пеп вернулся. Но сейчас он в "Ман Сити" и решение будет зависить от него. Он - эталонный тренер "Барселоны" и многие фанаты хотели бы, чтобы он вернулся в команду", - рассказал Лапорта.

Напомним, что именно при президенстве Жоана, Гвардиола возглавил каталонский клуб в 2008-м.

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В статье: Хосеп Гвардиола Жоан Лапорта Барселона
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Комментарии (10)
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MES QUE UN CLUB
12.05.2020 в 01:28
Знаю, что на сайте есть люди, которые знают барселонскую кухню ещё за долго до того, как я начал болеть за Барсу ( 2009год ). Интересно услышать их. Правда ли, что Гвардиола немного омолодил состав, когда принял команду и ушёл, не желая работать с Бартомео?
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MES QUE UN CLUB
12.05.2020 в 01:34
.
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Барселиниус (землянин)
12.05.2020 в 01:47
Странно, ты же всё дописал в первом комменте. Хм.. На ужин только красное вино говоришь, и всё? А закусывать?
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MES QUE UN CLUB
12.05.2020 в 02:00
Да вот так получается. Дописал потом, а он не проходил. Написал второй, первый появился. Пришлось второй вытереть. Чудеса Хорошо, что хоть второй удалось вытереть, а то выглядело бы ещё глупее.))
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ВітяДобрий ніч (Київ)
12.05.2020 в 02:08
Відповідаю на твоє питання, чувак: Как міня слишна? Прійом! так от Гвардіоліус пішов з Барси через конфлікти з Росельом, а не Бартомеу (хоча тут між ними різниці нема) Внаслідок перебудови клубу в комерційну організацію для викачування грошей Гвардіола дещо почав втрачати свій вплив і через те, що з ним не захотіли ділитися баблом, псіхонув та послав нафіг всіх. Вообщєм, як говорить твій партньор Барселиниус: У всьому винні жиди
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ВітяДобрий ніч (Київ)
12.05.2020 в 01:12
Заява скоріш за все популістична ніж реальна, щоб зіграти на ностальгічних почуттях недалеких фанатівадже всі ми знаємо як скрупульозно Гвардіола обирає найменш проблемні клуби із вже готовою командою. Він отримав таку Барселону із завідомо готовим легендарним складом, потім перейшов "тренувати" Баварію, в котрій немає різниці хто працює на позиції тренера, ну і фінансово могутній МанСіті з висококласним менеджментом, позитивні результати котрого насамперед залежили від кризи в МЮ після відходу Алекса Фергюсона. Тому впевнений, що Гвардіолу можуть вважати месією лише вболівальники, які зовсім не розбираються в футболі. Такі як Даріан Кларк! Хоча хотілось би побачити це "повернення". Можливо в Гвардіолуса щось і вийде з побудовою нової Барселони, але вряд лі, бо він ще нічого не будував, а приходив не зря він на вже готове
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
12.05.2020 в 00:28
Пока в Барсе будет Месси Гвардиола не вернётся
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MES QUE UN CLUB
12.05.2020 в 00:50
Ты так думаешь?
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MES QUE UN CLUB
12.05.2020 в 00:15
Ничего не знаю о Лапорта, но наверное хотелось бы чтобы в команду вернулся Гвардиола. Правда если Гвардиола и вернётся, но к тому времени уйдёт Месси, то придётся радоваться попаданию в зону ЛЧ. По крайней мере сейчас это выглядит так.
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Maradona_86
12.05.2020 в 00:23
тут бы не Гвардиолу вернуть, а скорее Лапорту. мужик он достаточно адекватный и при нем по 100 миллионов за Дембеле и Коутиньо не отдали бы никогда)
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