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Лапорта: Гвардиола - эталонный тренер для Барселоны, я бы хотел, чтобы он вернулся
Многие фанаты каталонцев ждут этого возвращения
Экс-президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил о твердом намерении балотироваться на пост президента в 2021-м. Также рассказал, что мечтает о возвращении Гвардиолы в команду.
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"Я бы очень хотел, чтобы Пеп вернулся. Но сейчас он в "Ман Сити" и решение будет зависить от него. Он - эталонный тренер "Барселоны" и многие фанаты хотели бы, чтобы он вернулся в команду", - рассказал Лапорта.
Напомним, что именно при президенстве Жоана, Гвардиола возглавил каталонский клуб в 2008-м.
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Комментарии (10)
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12.05.2020 в 01:28
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MES QUE UN CLUB
12.05.2020 в 01:34
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Барселиниус (землянин)
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MES QUE UN CLUB
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ВітяДобрий ніч (Київ)
12.05.2020 в 02:08
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ВітяДобрий ніч (Київ)
12.05.2020 в 01:12
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
12.05.2020 в 00:28
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MES QUE UN CLUB
12.05.2020 в 00:50
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MES QUE UN CLUB
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Maradona_86
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