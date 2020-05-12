Вопрос трех тысяч евро: президент Ассоциации испанских футболистов обвинен во взяточничестве

Давид Агансо Мендес – бывший испанский нападающий, выпускник молодежной системы мадридского "Реала". Он завершил карьеру в 2015 году, после чего стал Президентом Ассоциации испанских футболистов.

Издание Marca опубликовало скандальный материал о том, что Давид обвиняется во взяточничестве. Источник получил доступ к электронному письму с серьезными нападками, которое было адресовано лично Агансо. Директор третьего и четвертого испанских дивизионов Антонио Саис Чека признался, что участвовал в финансовых махинациях под давлением президента AFE.

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Глава ассоциации дал взятку в размере 3 000 евро служащему налоговой инспекции Испании с целью незаконного получения документации от Soccer Players On. Прокуратура Валенсии уже начала изучать материалы дела. 39-летний Агансо опровергает все обвинения в социальных сетях.