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Вопрос трех тысяч евро: президент Ассоциации испанских футболистов обвинен во взяточничестве
Агансо все отрицает
Давид Агансо Мендес – бывший испанский нападающий, выпускник молодежной системы мадридского "Реала". Он завершил карьеру в 2015 году, после чего стал Президентом Ассоциации испанских футболистов.
Издание Marca опубликовало скандальный материал о том, что Давид обвиняется во взяточничестве. Источник получил доступ к электронному письму с серьезными нападками, которое было адресовано лично Агансо. Директор третьего и четвертого испанских дивизионов Антонио Саис Чека признался, что участвовал в финансовых махинациях под давлением президента AFE.
Глава ассоциации дал взятку в размере 3 000 евро служащему налоговой инспекции Испании с целью незаконного получения документации от Soccer Players On. Прокуратура Валенсии уже начала изучать материалы дела. 39-летний Агансо опровергает все обвинения в социальных сетях.
Respecto a la información publicada en Marca:— David Aganzo (@davidaganzo) May 11, 2020
1.- Las acusaciones son completamente falsas.
2.- Mi trabajo está exclusivamente dirigido a la defensa de los intereses de los y las futbolistas.
3.- Y defenderé nuestro honor frente a cualquiera que lo ponga en cuestión.