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Вопрос трех тысяч евро: президент Ассоциации испанских футболистов обвинен во взяточничестве

Испания
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Агансо все отрицает

Вопрос трех тысяч евро: президент Ассоциации испанских футболистов обвинен во взяточничестве
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Давид Агансо Мендес – бывший испанский нападающий, выпускник молодежной системы мадридского "Реала". Он завершил карьеру в 2015 году, после чего стал Президентом Ассоциации испанских футболистов.

Издание Marca опубликовало скандальный материал о том, что Давид обвиняется во взяточничестве. Источник получил доступ к электронному письму с серьезными нападками, которое было адресовано лично Агансо. Директор третьего и четвертого испанских дивизионов Антонио Саис Чека признался, что участвовал в финансовых махинациях под давлением президента AFE.

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Глава ассоциации дал взятку в размере 3 000 евро служащему налоговой инспекции Испании с целью незаконного получения документации от Soccer Players On. Прокуратура Валенсии уже начала изучать материалы дела. 39-летний Агансо опровергает все обвинения в социальных сетях.

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В статье: взятка Давид Агансо Мендес Антонио Саис Чека
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Источник:
Marca

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