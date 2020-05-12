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Не придется переезжать: хавбек Реала уже практически договорился с Атлетико

Испания
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Из одного района Мадрида в другой

Не придется переезжать: хавбек Реала уже практически договорился с Атлетико
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Полузащитник "Реала" Хамес Родригес может присоединиться к мадридскому "Атлетико" – "сливочные" стремятся продать колумбийского исполнителя и инвестировать полученные от продажи в средства в новые подписания.

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По информации издания AS, на Хамеса претендует несколько клубов АПЛ, но 28-летний футболист не заинтересован в переезде на Туманный Альбион. Журналист Хавьер Эрнандес Бонне сообщает, что переговоры между мадридскими клубами продвигаются отлично – на 80% колумбийца уже можно считать игроком "Атлетико".

В текущем сезоне он сыграл всего 13 матчей во всех турнирах (из них 8 – с первых минут). Хамес забил 1 гол.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Хамес Родригес Реал (Мадрид)
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Источник:
AS

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