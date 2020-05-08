Интер Майами Дэвида Бекхэма заинтересован в приобретении футболистов Реала и Барселоны

Клуб MLS "Интер Майами", который принадлежит бывшему исполнителю "Реала" и "Манчестер Юнайтед" Дэвиду Бекхэму, планирует пригласить 3 игроков из стана "сливочных" и "сине-гранатовых". Издание The Sun отмечает, что к возобновлению сезона английский функционер хочет немного встряхнуть трансферный рынок.

Гарет Бэйл, Хамес Родригес и Артуро Видаль – первоочередные цели американского футбольного клуба. Источник отмечает, что исполнители не против смены своих мест работы, так как не являются частыми гостями в основном составе.

Также добавим, что по информации Foot Mercato полузащитник "Ромы" Хавьер Пасторе уже начал переговоры с боссами "цаплей".