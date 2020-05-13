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Усман Дембеле прибыл в расположение Барселоны
О новых травмах не сообщалось
Форвард "Барселоны" Усман Дембеле прибыл в расположение команды.
Сегодня его ожидал плановый медицинский осмотр. Напомним, что в текущем сезоне на поле его ждать не стоит - он порвал сухожилие бедра. Сейчас он не тренируется даже индивидуально.
What’s up @Dembouz!!— FC Barcelona (from ) (@FCBarcelona) May 13, 2020
pic.twitter.com/ruTBRFfrv2
Ранее сообщалось, что "Барселона" может продать француза.
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