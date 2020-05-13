Усман Дембеле прибыл в расположение Барселоны

Форвард "Барселоны" Усман Дембеле прибыл в расположение команды.

Сегодня его ожидал плановый медицинский осмотр. Напомним, что в текущем сезоне на поле его ждать не стоит - он порвал сухожилие бедра. Сейчас он не тренируется даже индивидуально.

Ранее сообщалось, что "Барселона" может продать француза.