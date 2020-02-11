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Официально: Усман Дембеле пропустит 6 месяцев из-за травмы

Испания
(1 голосов)

Все даже хуже, чем предполагалось

Официально: Усман Дембеле пропустит 6 месяцев из-за травмы
UA-Футбол
Новина українською

Только появилась новость в СМИ о том, что Усман Дембеле перенес операцию, как этот факт подтвердила пресс-служба "Барселоны".

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По теперь уже официальным данным, французский игрок пропустит 6 месяцев из-за травмы. Вероятнее всего, он будет готов к старту следующего сезона. В этом он провел лишь пять матчей.

Более того, вингер точно не поедет на чемпионат Европы, который состоится этим летом.

Травма Дембеле может позволить "Барселоне" экстренно подписать нового форварда. Но лишь из испанского чемпионата.

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В статье: Барселона Усман Дембеле
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Комментарии (4)
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Барселинис (землянин)
11.02.2020 в 20:12
Футболист-призрак, футболист-фантом..
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-1
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MES QUE UN CLUB
11.02.2020 в 20:50
Потом выйдет на 18 минут и обратно в лазарет на несколько месяцев
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0
-1
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ВітяДобрий ніч (Київ)
11.02.2020 в 20:56
Він призваний замінити для Мессі в постєлі Неймара
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0
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ВітяДобрий ніч (Київ)
11.02.2020 в 20:56
ой!... на полі! ... на полі!
+1
0

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