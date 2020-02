Официально: Усман Дембеле пропустит 6 месяцев из-за травмы

Только появилась новость в СМИ о том, что Усман Дембеле перенес операцию, как этот факт подтвердила пресс-служба "Барселоны".

По теперь уже официальным данным, французский игрок пропустит 6 месяцев из-за травмы. Вероятнее всего, он будет готов к старту следующего сезона. В этом он провел лишь пять матчей.

Более того, вингер точно не поедет на чемпионат Европы, который состоится этим летом.

MEDICAL UPDATE | @Dembouz undergoes successful hamstring surgery; French striker to be out 6 months