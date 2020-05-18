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Хави: Барселоне нужен Неймар
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Экс-игрок "Барселоны" Хави уверен, что каталонцам стоит попытаться подписать Неймара.
"Неймар входит в тройку или в пятерку лучших игроков мира. Я надеюсь, что он вернется, ведь поможет команде выйти на новый уровень.
Мане и Обамеянг могут показывать прекрасную игру на открытом пространстве, но "Барселоне" нужен футболист другого типа. Я думаю над игроками, которые адаптировались в команде. Это`О был отличным примером, а после Луис Суарес", - заявил Хави.
Отметим, что есть вероятность, что Хави так намекает на будущие трансферы, ведь у него будет шанс стать тренером "Барселоны" в ближайшем будущем.