Хави: Барселоне нужен Неймар

Экс-игрок "Барселоны" Хави уверен, что каталонцам стоит попытаться подписать Неймара.

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"Неймар входит в тройку или в пятерку лучших игроков мира. Я надеюсь, что он вернется, ведь поможет команде выйти на новый уровень.

Мане и Обамеянг могут показывать прекрасную игру на открытом пространстве, но "Барселоне" нужен футболист другого типа. Я думаю над игроками, которые адаптировались в команде. Это`О был отличным примером, а после Луис Суарес", - заявил Хави.

Отметим, что есть вероятность, что Хави так намекает на будущие трансферы, ведь у него будет шанс стать тренером "Барселоны" в ближайшем будущем.