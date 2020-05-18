  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Хави: Барселоне нужен Неймар
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хави: Барселоне нужен Неймар

Испания
(1 голосов)

Также испанец оценил двух игроков АПЛ

Хави: Барселоне нужен Неймар
UA-Футбол
Новина українською

Экс-игрок "Барселоны" Хави уверен, что каталонцам стоит попытаться подписать Неймара.

Читайте такжеОдноклубник Неймара заявил, что бразилец останется в ПСЖ

"Неймар входит в тройку или в пятерку лучших игроков мира. Я надеюсь, что он вернется, ведь поможет команде выйти на новый уровень.

Мане и Обамеянг могут показывать прекрасную игру на открытом пространстве, но "Барселоне" нужен футболист другого типа. Я думаю над игроками, которые адаптировались в команде. Это`О был отличным примером, а после Луис Суарес", - заявил Хави.

Отметим, что есть вероятность, что Хави так намекает на будущие трансферы, ведь у него будет шанс стать тренером "Барселоны" в ближайшем будущем.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Неймар Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг Хави Садио Мане ПСЖ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...