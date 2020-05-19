Из Реала и Барселоны летом могут уйти 30 игроков. Лунин гарантированно останется - Marca

Журналист авторитетного издания Marca Уго Кересо проанализировал кадровую ситуацию испанских грандов. Автор отмечает, что летом из "Реала" и "Барселоны" могут уйти суммарно около тридцати игроков. Это будет огромная чистка.

Автор пишет, что положение Ракитича и Умтити в "Барселоне" – бесперспективно. Как и Хамеса, Бейла, Мариано, Браима Диаса в "Реале". Преждевременно считать, что в Мадрид вернется Ашраф Хакими. Он – хороший игрок, но фланги защиты у "Реала" укомплектованы хорошо. Зато Хакими может быть использован в одной из сделок по приобретению того или иного футболиста.

Себальос Зидану не нужен. Регилон останется в "Севилье", Вальехо, Кубо, Майораль, Оскар Родригес также не вернутся из аренды. Туда же, - в аренду, - должен отправиться и Рейнар. Но гарантировано, пишет автор, на "Сантьяго Бернабеу" после аренды вернется Андрей Лунин. Он заменит Альфонса Ареола за спиной Тибо Куртуа.

Что касается игроков, которые не в аренде, то "Реал", кроме Бейла, Мариано, Диаса, может распрощаться с Йовичем. Шаткое положение даже у Марсело, которым интересуется "Ювентус", и Лукаса Васкеса.

В "Барселоне" тех, кто может уйти меньше, хотя раньше и сообщалось о том, что Кике Сетьен готов расстаться с любым из полузащиты, кроме Фрэнки Де Йонга. Тем не менее, есть игроки, которые неприкасаемые – Суарес, Месси, тер Штеген, Пике, Альба, Гризманн. Но также есть когорта тех, от кого нужно избавиться, если "Барса" планирует усилиться Лаутаро Мартинесом и Миралемом Пьяничем. Среди таковых, в частности, Иван Ракитич, Усман Дембеле, Артур, Нельсон Семеду. Также есть ряд игроков "Барселоны", которые выступают на правах аренды за другие команды - Коутиньо, Ваге, Ориоль, Тодибо. Будущее их не определено.