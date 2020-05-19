Капелло назвал самого талантливого и проблемного футболиста, с которым работал

Легендарный итальянский наставник Фабио Капелло признался, что с бразильцем Роналдо, несмотря на весь потенциал, было тяжелее всего работать.

"Самый талантливый игрок, с которым я работал - это Роналдо. С другой стороны, он создавал мне больше всего проблем в раздевалке. У него были вечеринки в любое удобное для него время. Когда-то Ван Нистелрой признался, что в раздевалке пахло алкоголем.

Должен признать, что после ухода Роналдо, мы стали гораздо чаще побеждать. Но безусловно, он был самым талантливым из всех игроков", - цитирует итальянца Mundo Deportivo.

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Отметим, что Роналдо отправился в "Милан" зимой 2007-го года. Спустя шесть месяцев Капелло покинул "Реал", несмотря на чемпионство.