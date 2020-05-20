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Реал попытается подписать Мане, если трансфер Мбаппе сорвется

Испания
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Мерсисайдцы могут потерять одного из ключевых игроков

Реал попытается подписать Мане, если трансфер Мбаппе сорвется
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Руководство мадридского "Реала" заинтересовано в приобретении нападающего "Ливерпуля" Садио Мане, сообщает Le10sport.com.

Изначально приоритетным вариантом для "сливочных" был трансфер форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, но сложности с покупкой 21-летнего француза заставили их переключить внимание на Мане.

Контракт Мане с "Ливерпулем" рассчитан до 30 июня 2023 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 120 млн.

В нынешнем сезоне Садио забил 18 мячей и отдал 12 результативных передач в 38 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

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В статье: Реал (Мадрид) Ливерпуль Садио Мане Килиан Мбаппе
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