Испания
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Барселона, полтора года назад купившая Тодибо за 1 миллион, может продать его в 25 раз дороже
Осталось найти покупателя
Жан-Клер Тодибо может полноценно покинуть "Барселону" уже летом. Сейчас он играет в аренде за "Шальке".
Немецкий клуб может выкупить футболиста за 25 миллионов. Вряд ли они на этот шаг пойдут, но это не значит, что Тодибо продан не будет.
Как сообщает Mundo Deportivo, клубы из Италии, Германии и Англии очень заинтересованны в его трансфере. Каталонцы будут запрашивать все те же 25 миллионов евро.
В текущем сезоне француз провел 11 матчей.
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