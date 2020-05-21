Луис Энрике: Футбол без зрителей печальнее, чем танцы с сестрой

Наставник сборной Испании Луис Энрике разочарован футбольными матчами, которые проводятся без зрителей.

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"Футбол без зрителей печальнее, чем танцы с сестрой. Мне довелось посмотреть несколько игр Бундеслиги и все это печальное зрелище. Странно наблюдать за такими матчами, любая радость момента утерянна.

Если я был игроком, я бы хотел как можно быстрее вернутся на поле. Никакие возможные опасности не пугали бы меня. Как тренер, я так же хочу, чтобы футбол быстрее вернулся", - цитирует испанца AS.

Отметим, что Ла Лига должна возобновиться в середине июня.