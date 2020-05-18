Когда возобновится футбол и спорт? Список всех ТОП-чемпионатов с датами

Футбол постепенно начинает оживать. Первой после карантина к игре вернулась Бундеслига, а к концу весны обещают возобновить чемпионаты и в нескольких других странах.

Когда вернётся украинский футбол

Украинская Премьер-лига планирует возобновить матчи 30 мая, однако это решение ещё не утвердило Минохраны здоровья. В лигах ПФЛ хотят, чтобы команды стали проводить официальные встречи уже с начала июня. Но здесь всё ещё сложнее: не у всех клубов есть деньги для тестирования на COVID-19, поэтому сторонам ещё придётся найти точки соприкосновения.

Где сейчас проходят матчи

В настоящий момент проходят футбольные чемпионаты Беларуси, Германии, Туркменистана, Южной Кореи, Тайваня, Фарерских островов, а на этой неделе подключится ещё и Эстония. Но, безусловно, болельщиков больше интересуют, когда вернутся другие топовые турниры наряду с Бундеслигой. Мы собрали всю информацию, когда в планах у главных европейских и мировых лиг возобновить (или начать) свои чемпионаты.

Жирным шрифтом выделены окончательные решения.

Когда вернутся главные европейские чемпионаты

Чемпионат Дата Лига чемпионов август Лига Европы август Евро-2020 2021 год УПЛ 30 мая Первая лига Украины 14 июня Вторая лига Украины 14 июня АПЛ Июнь Ла Лига 12 июня Итальянская Серия А 13 июня Немецкая Бундеслига 16 мая Лига 1 завершён МЛС 8 июня Эредивизи завершён Лига Жупиле завершён Бундеслига Австрии 29 мая Бразильская Серия А дата не определена Суперлига Аргентины завершён Австралийская А-Лига конец июня Суперлига Турции 12 июня Экстра-лига Украины (футзал) завершён Примейра-лига 4 июня Экстра-клясса 29 мая Чешская первая лига 23 мая Чемпионат Венгрии 23 мая

Когда вернутся главные спортивные события?

Планы по поводу возвращения к играм строят не только в футболе, но и других видах спорта.

В настоящий момент всё ещё много неопределённости. Проводит турниры только UFC, а остальные организации очень осторожно относятся к объявлению точных дат.

Тяжелее всего турнирам, которые проходят на разных континентах: например, Формула-1 или теннис. Организаторы не могут гарантировать безопастность во всех странах мира, поэтому даты никто старается не называть.

В табличке ниже - предварительные планы топовых спортивных событий вернуться на площадки.

Жирным шрифтом выделены окончательные решения.