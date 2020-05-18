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Премьер-лига

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Когда возобновится футбол и спорт? Список всех ТОП-чемпионатов с датами

Премьер-лига
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Когда возобновится футбол и спорт? Список всех ТОП-чемпионатов с датами
UA-Футбол
Новина українською

Футбол постепенно начинает оживать. Первой после карантина к игре вернулась Бундеслига, а к концу весны обещают возобновить чемпионаты и в нескольких других странах.

Когда вернётся украинский футбол

Украинская Премьер-лига планирует возобновить матчи 30 мая, однако это решение ещё не утвердило Минохраны здоровья. В лигах ПФЛ хотят, чтобы команды стали проводить официальные встречи уже с начала июня. Но здесь всё ещё сложнее: не у всех клубов есть деньги для тестирования на COVID-19, поэтому сторонам ещё придётся найти точки соприкосновения.

Где сейчас проходят матчи

В настоящий момент проходят футбольные чемпионаты Беларуси, Германии, Туркменистана, Южной Кореи, Тайваня, Фарерских островов, а на этой неделе подключится ещё и Эстония. Но, безусловно, болельщиков больше интересуют, когда вернутся другие топовые турниры наряду с Бундеслигой. Мы собрали всю информацию, когда в планах у главных европейских и мировых лиг возобновить (или начать) свои чемпионаты.

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Жирным шрифтом выделены окончательные решения.

Когда вернутся главные европейские чемпионаты

Чемпионат Дата
Лига чемпионов август
Лига Европы август
Евро-2020 2021 год
УПЛ 30 мая
Первая лига Украины 14 июня
Вторая лига Украины 14 июня
АПЛ Июнь
Ла Лига 12 июня
Итальянская Серия А 13 июня
Немецкая Бундеслига 16 мая
Лига 1 завершён
МЛС 8 июня
Эредивизи завершён
Лига Жупиле завершён
Бундеслига Австрии 29 мая
Бразильская Серия А дата не определена
Суперлига Аргентины завершён
Австралийская А-Лига конец июня
Суперлига Турции 12 июня
Экстра-лига Украины (футзал) завершён
Примейра-лига 4 июня
Экстра-клясса 29 мая
Чешская первая лига 23 мая
Чемпионат Венгрии 23 мая

Когда вернутся главные спортивные события?

Планы по поводу возвращения к играм строят не только в футболе, но и других видах спорта.

В настоящий момент всё ещё много неопределённости. Проводит турниры только UFC, а остальные организации очень осторожно относятся к объявлению точных дат.

Тяжелее всего турнирам, которые проходят на разных континентах: например, Формула-1 или теннис. Организаторы не могут гарантировать безопастность во всех странах мира, поэтому даты никто старается не называть.

В табличке ниже - предварительные планы топовых спортивных событий вернуться на площадки.

Жирным шрифтом выделены окончательные решения.

Турнир Дата
Формула-1 3 июля
НБА дата не определена
НХЛ дата не определена
Турниры WTA и ATP не раньше 1 августа
Роллан Гаррос 20 сентября
Уимблдон отменён
US Open июнь
МЛБ дата не определена
Олимпиада 2020 23 июля 2021
NFL 10 сентября
Тур де Франс 29 августа
UFC 9 мая
Уайлдер - Фьюри октябрь
Ломаченко - Лопес сентябрь
MotoGP 19 июля
УХЛ сентябрь
Украинская Суперлига (баскетбол) завершён
Украинская Суперлига (волейбол) завершён
Украинская Суперлига (гандбол) дата не определена

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