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Когда возобновится футбол и спорт? Список всех ТОП-чемпионатов с датами
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Футбол постепенно начинает оживать. Первой после карантина к игре вернулась Бундеслига, а к концу весны обещают возобновить чемпионаты и в нескольких других странах.
Когда вернётся украинский футбол
Украинская Премьер-лига планирует возобновить матчи 30 мая, однако это решение ещё не утвердило Минохраны здоровья. В лигах ПФЛ хотят, чтобы команды стали проводить официальные встречи уже с начала июня. Но здесь всё ещё сложнее: не у всех клубов есть деньги для тестирования на COVID-19, поэтому сторонам ещё придётся найти точки соприкосновения.
Где сейчас проходят матчи
В настоящий момент проходят футбольные чемпионаты Беларуси, Германии, Туркменистана, Южной Кореи, Тайваня, Фарерских островов, а на этой неделе подключится ещё и Эстония. Но, безусловно, болельщиков больше интересуют, когда вернутся другие топовые турниры наряду с Бундеслигой. Мы собрали всю информацию, когда в планах у главных европейских и мировых лиг возобновить (или начать) свои чемпионаты.
Жирным шрифтом выделены окончательные решения.
Когда вернутся главные европейские чемпионаты
|Чемпионат
|Дата
|Лига чемпионов
|август
|Лига Европы
|август
|Евро-2020
|2021 год
|УПЛ
|30 мая
|Первая лига Украины
|14 июня
|Вторая лига Украины
|14 июня
|АПЛ
|Июнь
|Ла Лига
|12 июня
|Итальянская Серия А
|13 июня
|Немецкая Бундеслига
|16 мая
|Лига 1
|завершён
|МЛС
|8 июня
|Эредивизи
|завершён
|Лига Жупиле
|завершён
|Бундеслига Австрии
|29 мая
|Бразильская Серия А
|дата не определена
|Суперлига Аргентины
|завершён
|Австралийская А-Лига
|конец июня
|Суперлига Турции
|12 июня
|Экстра-лига Украины (футзал)
|завершён
|Примейра-лига
|4 июня
|Экстра-клясса
|29 мая
|Чешская первая лига
|23 мая
|Чемпионат Венгрии
|23 мая
Когда вернутся главные спортивные события?
Планы по поводу возвращения к играм строят не только в футболе, но и других видах спорта.
В настоящий момент всё ещё много неопределённости. Проводит турниры только UFC, а остальные организации очень осторожно относятся к объявлению точных дат.
Тяжелее всего турнирам, которые проходят на разных континентах: например, Формула-1 или теннис. Организаторы не могут гарантировать безопастность во всех странах мира, поэтому даты никто старается не называть.
В табличке ниже - предварительные планы топовых спортивных событий вернуться на площадки.
Жирным шрифтом выделены окончательные решения.
|Турнир
|Дата
|Формула-1
|3 июля
|НБА
|дата не определена
|НХЛ
|дата не определена
|Турниры WTA и ATP
|не раньше 1 августа
|Роллан Гаррос
|20 сентября
|Уимблдон
|отменён
|US Open
|июнь
|МЛБ
|дата не определена
|Олимпиада 2020
|23 июля 2021
|NFL
|10 сентября
|Тур де Франс
|29 августа
|UFC
|9 мая
|Уайлдер - Фьюри
|октябрь
|Ломаченко - Лопес
|сентябрь
|MotoGP
|19 июля
|УХЛ
|сентябрь
|Украинская Суперлига (баскетбол)
|завершён
|Украинская Суперлига (волейбол)
|завершён
|Украинская Суперлига (гандбол)
|дата не определена