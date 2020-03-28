Мужская и женская волейбольные Суперлиги досрочно завершены

Президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник после заседания Исполкома сообщил СМИ, что было принято решение о досрочном завершении текущего сезона. Его слова цитирует пресс-служба ФВУ:

"Поскольку подавляющее большинство руководителей команд Суперлиги высказались за то, чтобы обязательно доиграть мужской и женский чемпионаты, то мы его поддержали и именно поэтому не завершили соревнования досрочно, а приостановили их до окончания действия карантина - 3 апреля.

Учитывая то, какая ожесточенная борьба ожидалась в мужском плей-офф и которая невероятная интрига в борьбе за последнюю путевку в квартет сильнейших - у женщин, то это решение выглядело наиболее справедливым и полностью соответствовало требованиям спортивного принципа. Но постольку днях Кабмин Украины решил продлить карантин до 24 апреля, то откладывать "выяснения отношений" в обоих Суперлиги мы уже не имели возможности" - сказал он.

Напомним, что ранее президенты спортивных Федерации обратились с письмом к президенту Украины.