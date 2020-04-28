Официально: сезон в Аргентине досрочно завершен
Вылет из чемпионата отменен на два сезона
Федерация футбола Аргентины (AFA) объявила о досрочном завершении местных турниров в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба AFA.
Федерация отменила вылет из высшего дивизиона в низший на два ближайших сезона. Также будут смещены сроки начала нового чемпионата, как говорится в заявлении на сайте Федерации футбола Аргентины.
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Вчера президент федерации футбола Клаудио Тапия заявил, что аргентинцы вернутся на поле "только тогда, когда придет время".
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Источник:AFA
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