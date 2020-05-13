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Официально: сезон в украинском футзале завершен

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Официально: сезон в украинском футзале завершен
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В течении двух последних дней состоялись видеовстречи руководства АФУ с президентами клубов Экстралиги, Первой лиги и женской Высшей лиги по футзалу.

Встречи были посвящены обсуждению и анализу обстоятельств, которые возникли и имеют место в чемпионатах в связи с пандемией коронавируса и вариантам дальнейшего развития событий.

Учитывая общую неопределенность по многим направлениям (тренировочный процесс, транспортное сообщение городского и межобластного уровней, ведомственную принадлежность залов, невозможность прогнозирования правительственных решений и/или решений органов местного самоуправления), а также заботясь о жизни и здоровье игроков и работников клубов, участники встреч единогласно высказались за завершение вышеперечисленных чемпионатов Украины.

Юридическое решение о завершении чемпионата и его дальнейшее правовой статус будет принято Исполнительным комитетом АФУ после проведения консультаций с Украинской ассоциацией футбола и УЕФА.

На совещаниях также была поддержана идея о проведении межсезонных турниров, которые должны состояться в конце июня или в середине июля в случае снятия правительственных и местных ограничений.

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В статье: коронавирус
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