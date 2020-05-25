Эдегор сыграет за Реал в следующем сезоне

"Реал" планирует включить в основной состав полузащитника Мартина Эдегора на следующий сезон, сообщает AS.

По информации источника, главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан рассчитывает на 21-летнего норвежца и видит его в основном составе мадридской команды.

Эдегор перешел в "Реал" из "Стремсгодсета" зимой 2015 года в возрасте 16 лет, однако провел лишь 2 матча за основную команду "Королевского клуба", в основном выступая за "Кастилью" или отправляясь в аренду.

Сезон-2019/20 норвежец проводит в "Сосьедаде", на его счету 7 голов и 8 результативных передач в 28 матчах за команду.