Бэйл: Не знаю, почему многих беспокоит моя игра в гольф

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл высказался о претензиях по поводу игры в гольф.

"Многих беспокоит то, что я играю в гольф. Я не знаю, в чем причина. Я поговорил с врачами, они нормально к этому относятся.

Медиа создали негативное восприятие того, что мне это мешает. Мол, нужно отдыхать, это создает проблемы, провоцирует травмы. В США, я знаю, что Стефен Карри может сыграть в гольф даже утром в день матча. Я же играю за два дня до игры, а все говорят: "Да что он творит?".

Мне просто нравится играть, думать, что меня ждут 18 лунок. Это позволяет отвлечься от футбола, от всего негативного, что происходит, и восстановить свой ум, и на следующий день чувствуешь себя немного более свежим и готовым к тому, чтобы сосредоточиться и снова чувствовать себя лучше в футболе", – сказал Бэйл.