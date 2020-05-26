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Бэйл: Не знаю, почему многих беспокоит моя игра в гольф

Испания
(1 голосов)

Валлиец часто играет в гольф

Бэйл: Не знаю, почему многих беспокоит моя игра в гольф
Новина українською

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл высказался о претензиях по поводу игры в гольф.

"Многих беспокоит то, что я играю в гольф. Я не знаю, в чем причина. Я поговорил с врачами, они нормально к этому относятся.

Медиа создали негативное восприятие того, что мне это мешает. Мол, нужно отдыхать, это создает проблемы, провоцирует травмы. В США, я знаю, что Стефен Карри может сыграть в гольф даже утром в день матча. Я же играю за два дня до игры, а все говорят: "Да что он творит?".

Мне просто нравится играть, думать, что меня ждут 18 лунок. Это позволяет отвлечься от футбола, от всего негативного, что происходит, и восстановить свой ум, и на следующий день чувствуешь себя немного более свежим и готовым к тому, чтобы сосредоточиться и снова чувствовать себя лучше в футболе", – сказал Бэйл.

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В статье: Гарет Бэйл Реал (Мадрид)
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