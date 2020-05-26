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Когда скучаешь по футболу: Месси показывает класс во время тренировки Барселоны

Испания
(1 голосов)

Аргентинец прекрасно смотрится

Когда скучаешь по футболу: Месси показывает класс во время тренировки Барселоны
UA-Футбол
Новина українською

Матчи испанского чемпионата вернутся уже в начале июня. Футболисты усиленно тренируются, чтобы быть в форме к старту Ла Лиги.

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Обладатель Золотого Мяча Лионель Месси уже сейчас неплохо смотрится на поле. На последней тренировки аргентинец был неудержим - отбирал мячи и издевательски забивал тер Штегену.

Отметим, что Лео - лучший бомбардир Ла Лиги на данный момент. На его счету 19 точных ударов.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Комментарии (1)
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Algrab (Костопiль)
26.05.2020 в 19:57
Оленю, запалюй!
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