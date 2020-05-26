Когда скучаешь по футболу: Месси показывает класс во время тренировки Барселоны

Матчи испанского чемпионата вернутся уже в начале июня. Футболисты усиленно тренируются, чтобы быть в форме к старту Ла Лиги.

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Обладатель Золотого Мяча Лионель Месси уже сейчас неплохо смотрится на поле. На последней тренировки аргентинец был неудержим - отбирал мячи и издевательски забивал тер Штегену.

Ganas de fútbol = Ganas de Messi pic.twitter.com/farotX10zj — FC Barcelona (desde) (@FCBarcelona_es) May 26, 2020

Отметим, что Лео - лучший бомбардир Ла Лиги на данный момент. На его счету 19 точных ударов.