Испания
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Когда скучаешь по футболу: Месси показывает класс во время тренировки Барселоны
Аргентинец прекрасно смотрится
Матчи испанского чемпионата вернутся уже в начале июня. Футболисты усиленно тренируются, чтобы быть в форме к старту Ла Лиги.
Обладатель Золотого Мяча Лионель Месси уже сейчас неплохо смотрится на поле. На последней тренировки аргентинец был неудержим - отбирал мячи и издевательски забивал тер Штегену.
Ganas de fútbol = Ganas de Messi pic.twitter.com/farotX10zj— FC Barcelona (desde) (@FCBarcelona_es) May 26, 2020
Отметим, что Лео - лучший бомбардир Ла Лиги на данный момент. На его счету 19 точных ударов.
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Комментарии (1)
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Algrab (Костопiль)
26.05.2020 в 19:57
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