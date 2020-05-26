Атлетико заинтересован в трансфере Сапаты - итальянцы выставили огромный ценник

Мадридский "Атлетико" продолжает поиски нового форварда. Ранее сообщалось, что они упустили Эдинсона Кавани.

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Как сообщает Sport Mediaset, Диего Симеоне хочет переманить в Испанию Дувана Сапату. "Аталанта" не очень хочет отпускать лидера - на нападающего выставлен ценник в 60 миллионов евро.

В этом сезоне Сапата провел 19 матчей, в которых забил 12 голов.