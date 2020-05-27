Бэйл: Я никогда не планировал достичь такого уровня – хотелось просто играть за Саутгемптон

Валлийский нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл рассказал о своих желаниях на старте профессиональной карьеры. Цитирует Бэйла AS.

"Все, чего я хотел, – это стать профессиональным футболистом. Никогда не планировал достичь такого уровня – хотелось просто играть за "Саутгемптон" . Это было моей целью".

"Я ставлю перед собой такие цели, которых могу достичь, чтобы потом переключиться на следующие. Мне всегда было к чему стремиться и ради чего сохранять мотивацию. Я всегда ставил перед собой небольшие задачи, но со временем они становились все больше и больше".