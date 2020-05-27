  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Бэйл: Я никогда не планировал достичь такого уровня – хотелось просто играть за Саутгемптон
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бэйл: Я никогда не планировал достичь такого уровня – хотелось просто играть за Саутгемптон

Испания
(1 голосов)

Откровения Гарета

Бэйл: Я никогда не планировал достичь такого уровня – хотелось просто играть за Саутгемптон
Новина українською

Валлийский нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл рассказал о своих желаниях на старте профессиональной карьеры. Цитирует Бэйла AS.

Читайте такжеБэйл: Не знаю, почему многих беспокоит моя игра в гольф

"Все, чего я хотел, – это стать профессиональным футболистом. Никогда не планировал достичь такого уровня – хотелось просто играть за "Саутгемптон". Это было моей целью".

"Я ставлю перед собой такие цели, которых могу достичь, чтобы потом переключиться на следующие. Мне всегда было к чему стремиться и ради чего сохранять мотивацию. Я всегда ставил перед собой небольшие задачи, но со временем они становились все больше и больше".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Гарет Бэйл "Саутгемптон"
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
AS

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...