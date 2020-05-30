Барса попробует подписать Руиса из Наполи, в случае неудачи с Пьяничем

Mundo Deportivo сообщает, что "Барселона" рассмотрит кандидатуру полузащитника "Наполи" Фабиана Руиса.

Каталонцы переключат свое внимание на хавбека неаполитанцев, в случае неудачи в переговорах по трансферу Миралема Пьянича з "Ювентуса".

По информации источника, главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен лично заинтересован в переходе в 24-летнего Руиса. Испанский футболист также не хочет продлевать контракт с "Наполи".

В текущем сезоне Фабиан Руис принял участие в 24 матчах Серии А, в которых забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

В свою очередь Миралем Пьянич сыграл в 22 встречах чемпионата Италии, отметился 3 забитыми мячами и сделал 4 ассиста.