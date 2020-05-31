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Видаль: Мечтаю выиграть 9-й чемпионский титул подряд

Испания
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Артуро может установить уникальное достижение

Видаль: Мечтаю выиграть 9-й чемпионский титул подряд
Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль поделился ожиданиями на сезон.

"Предстоящие 11 матчей – это 11 финалов. Мы знаем, что они будут очень сложными. Нужно доверять себе и думать о победе, а также сделать все наилучшим образом.

Для меня было бы мечтой выиграть девятый раз подряд в чемпионате, потому что добиться такой отметки очень сложно. Я все еще чувствую себя хорошо, планирую и дальше бороться, а также выигрывать трофеи.

Немногие футболисты в истории сделали это, и я горжусь этим достижением. Я надеюсь выиграть девятое чемпионство здесь, с "Барсой", – цитирует Видаля AS.

В последних восьми сезонах Видаль выиграл 4 Скудетто с "Ювентусом", 3 титула Бундеслиги с "Баварией" и Ла Лигу с "Барселоной".

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В статье: Артуро Видаль Барселона
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