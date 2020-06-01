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С Азаром и Асенсио: Мадридский Реал приступил к полноценным тренировкам

Испания
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Совсем скоро начнутся матчи

С Азаром и Асенсио: Мадридский Реал приступил к полноценным тренировкам
UA-Футбол
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Испанская Ла Лига - второй топ чемпионат, который будет возобновлен. Осталось меньше двух недель до начала первых игр.

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Мадридский "Реал", с разрешения правительства, начал сегодня полноценные тренировки без ограничений. В основной обойме были Эден Азар и Марко Асенсио. Еще до карантина вингеры получили тяжелые повреждения. Вне строя - Лука Йович, который вряд ли успеет восстановиться.

Отметим, что "сливочные" на два пункта отстают от "Барселоной". Два гранда продолжают вести борьбу за золотые медали.

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В статье: Эден Азар Реал (Мадрид) Марко Асенсио
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