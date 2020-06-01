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С Азаром и Асенсио: Мадридский Реал приступил к полноценным тренировкам
Совсем скоро начнутся матчи
Испанская Ла Лига - второй топ чемпионат, который будет возобновлен. Осталось меньше двух недель до начала первых игр.
Мадридский "Реал", с разрешения правительства, начал сегодня полноценные тренировки без ограничений. В основной обойме были Эден Азар и Марко Асенсио. Еще до карантина вингеры получили тяжелые повреждения. Вне строя - Лука Йович, который вряд ли успеет восстановиться.
¡Mucho trabajo de balón en la sesión de hoy!#RMCity | #HalaMadrid pic.twitter.com/nERbZ9GKjB— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 1, 2020
¡#FelizLunes desde #RMCity!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 1, 2020
¡Arrancamos la semana con energía! pic.twitter.com/S4yAZi7VHH
Отметим, что "сливочные" на два пункта отстают от "Барселоной". Два гранда продолжают вести борьбу за золотые медали.