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С кем сыграют Барселона и Реал. Расписание матчей Примеры и Сегунды

Испания
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С кем сыграют Барселона и Реал. Расписание матчей Примеры и Сегунды
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Ла Лига объявила расписание матчей 28-го и 29-го туров Примеры. Чемпионат возобновится после карантина 11 июня.

Так "Барселона" 13 июня сыграет в гостях с "Мальоркой" в 23:00 (по киевскому времени), а "Реал" - 14 июня с "Эйбаром" в 20:30.

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Также есть расписание 32-го и 33-го туров Сегунды.

"Реал" Овьедо Андрея Лунина проведет два матча дома - 12 июня с "Понферрадиной", а 17-го - с "Депортиво".

"Альбасете" Романа Зозули проведет свои матчи 14 и 17 июня соответственно дома с "Альмерией" и на выезде с "Экстремадурой".

Примера

С кем сыграют Барселона и Реал. Расписание матчей Примеры и Сегунды - изображение 1

С кем сыграют Барселона и Реал. Расписание матчей Примеры и Сегунды - изображение 2

Сегунда

С кем сыграют Барселона и Реал. Расписание матчей Примеры и Сегунды - изображение 3

С кем сыграют Барселона и Реал. Расписание матчей Примеры и Сегунды - изображение 4

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В статье: Роман Зозуля Примера Барселона Реал (Мадрид) Сегунда Барселона Испания Андрей Лунин
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