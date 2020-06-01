С кем сыграют Барселона и Реал. Расписание матчей Примеры и Сегунды

Ла Лига объявила расписание матчей 28-го и 29-го туров Примеры. Чемпионат возобновится после карантина 11 июня.

Так "Барселона" 13 июня сыграет в гостях с "Мальоркой" в 23:00 (по киевскому времени), а "Реал" - 14 июня с "Эйбаром" в 20:30.

Также есть расписание 32-го и 33-го туров Сегунды.

"Реал" Овьедо Андрея Лунина проведет два матча дома - 12 июня с "Понферрадиной", а 17-го - с "Депортиво".

"Альбасете" Романа Зозули проведет свои матчи 14 и 17 июня соответственно дома с "Альмерией" и на выезде с "Экстремадурой".

Примера

Сегунда