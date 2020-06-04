Бэйл не хочет возвращаться в АПЛ

Джонатан Барнетт, агент вингера "Реала" Гарета Бэйла, прокомментировал возможное возвращение игрока в Англию.

"Я всегда говорил, что Гарет вполне счастлив в Мадриде. У него отличный образ жизни, не знаю, по какой причине он мог бы покинуть Мадрид. С финансовой точки зрения, денег хватит его детям и внукам до конца жизни. Он выиграл почти всё, кроме чемпионата мира. Возвращение в АПЛ было бы большим событием, но я не думаю, что сейчас он хочет этого. Он счастлив в „Реале“, — приводит слова Барнетта Goal.com.

В нынешнем сезоне Гарет "принял участие в 18 мачтах во всех турнирах. 30-летний форвард записал в свой актив 3 гола и 2 результативные передачи. Контракт игрока с "Реалом" рассчитан до лета 2022 года.