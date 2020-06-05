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Форвард Барселоны рассказал, где хочет завершить свою футбольную карьеру

Испания
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Форвард Барселоны рассказал, где хочет завершить свою футбольную карьеру
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Нападающий каталонской "Барселоны" Антуан Гризманн хочет повесить бутсы на гвоздь в MLS. Цитирует французского форварда Los Angeles Times.

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"Мои мечты и цели? Победа в Ла Лиге и ЛЧ с "Барселоной", сыграть на ЧМ-2022. Затем можно уехать в MLS. Не знаю, в какой клуб, но я действительно хочу играть в этой лиге – стать важной частью коллектива, побороться за титул и завершить карьеру в Америке. Думаю, это случится, когда мне будет около 33 лет".

Добавим, что 29-летний Гризманн является большим поклонником НБА – мужской профессиональной баскетбольной лиги Северной Америки.

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В статье: Антуан Гризманн Барселона MLS
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Источник:
Goal.com

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