Форвард Барселоны рассказал, где хочет завершить свою футбольную карьеру

Нападающий каталонской "Барселоны" Антуан Гризманн хочет повесить бутсы на гвоздь в MLS. Цитирует французского форварда Los Angeles Times.

"Мои мечты и цели? Победа в Ла Лиге и ЛЧ с "Барселоной", сыграть на ЧМ-2022. Затем можно уехать в MLS. Не знаю, в какой клуб, но я действительно хочу играть в этой лиге – стать важной частью коллектива, побороться за титул и завершить карьеру в Америке. Думаю, это случится, когда мне будет около 33 лет".