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Форвард Барселоны рассказал, где хочет завершить свою футбольную карьеру
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Нападающий каталонской "Барселоны" Антуан Гризманн хочет повесить бутсы на гвоздь в MLS. Цитирует французского форварда Los Angeles Times.
"Мои мечты и цели? Победа в Ла Лиге и ЛЧ с "Барселоной", сыграть на ЧМ-2022. Затем можно уехать в MLS. Не знаю, в какой клуб, но я действительно хочу играть в этой лиге – стать важной частью коллектива, побороться за титул и завершить карьеру в Америке. Думаю, это случится, когда мне будет около 33 лет".
Добавим, что 29-летний Гризманн является большим поклонником НБА – мужской профессиональной баскетбольной лиги Северной Америки.