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Сетьен прокомментировал состояние Месси и Суареса, а также потенциальный трансфер Ракитича

Испания
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"Сине-гранатовые" скоро вернутся

Сетьен прокомментировал состояние Месси и Суареса, а также потенциальный трансфер Ракитича
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Главный тренер каталонской "Барселоны" Кике Сетьен рассказал про состояние капитана и нападающего команды Лионеля Месси. Цитирует наставника AS со ссылкой на Movistar+. Напомним, 32-летний аргентинец тренировался индивидуально. "Мальорка" примет "Барселону" уже 13 июня.

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"Другие футболисты тоже пропустили несколько сессий. Лео? Небольшое растяжение связки – ничего серьезного. Он в порядке и сможет сыграть с "Мальоркой". Мы будем оценивать ситуацию – нужно помнить, что у нас не слишком глубокая обойма. Посмотрим, сумеет ли он регулярно выходить на поле в оставшихся матчах, но, безусловно, я бы хотел, чтобы Месси играл всегда".

"Сейчас больше вопросов по Суаресу. Он отлично проявил себя под нагрузками и пребывает в лучшей форме, чем мы даже думали. Тем не менее, нужно не забывать, что Луис перенес операцию. Мы понаблюдаем за ним на этой неделе и поймем: выпускать его в основе или же на замену".

"Хочу ли я, чтобы Ракитич остался в Каталонии? Я хочу, чтобы все футболисты, у которых есть контракт с "Барселоной", выполняли условия трудовых договоров и наши требования. Это касается не только Ивана. Нам нужны все исполнители, чтобы достичь цели".

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В статье: Лионель Месси Луис Суарес Барселона Иван Ракитич Мальорка (Пальма-де-Мальорка) Кике Сетьен
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Источник:
AS

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