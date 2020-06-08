Брайтвайт: Я играю за величайший клуб мира – люди смотрят на игроков Барселоны иначе

Датский форвард каталонской "Барселоны" Мартин Брайтвайт отметил, что быть футболистом "сине-гранатовых" – не самая простая задача. Цитирует нападающего Goal.com.

Читайте также Навеяно словами Куртуа. Барса опережает Реал благодаря сомнительным решениям арбитра

"В момент трансфер я был очень горд – тяжелая работа окупилась, это дало мне еще большую мотивацию для продвижения карьеры. Я играю за величайший клуб мира – люди смотрят на футболистов "Барселоны" иначе. Твое лицо становится более медийным".