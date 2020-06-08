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Брайтвайт: Я играю за величайший клуб мира – люди смотрят на игроков Барселоны иначе
Мартин – про высокие стандарты каталонцев
Датский форвард каталонской "Барселоны" Мартин Брайтвайт отметил, что быть футболистом "сине-гранатовых" – не самая простая задача. Цитирует нападающего Goal.com.
"В момент трансфер я был очень горд – тяжелая работа окупилась, это дало мне еще большую мотивацию для продвижения карьеры. Я играю за величайший клуб мира – люди смотрят на футболистов "Барселоны" иначе. Твое лицо становится более медийным".
"Я желаю всего наилучшего своим бывшим партнерам по "Леганесу", но сейчас я всеми мыслями в "Барсе". В прошлом клубе все были добры ко мне, в момент перехода они сказали, что я заслужил этот шанс".